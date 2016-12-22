Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств — МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. Выпуском опиатов должна заниматься единая структура, считают чиновники.

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Министерство промышленности и торговли планирует объединить производителей наркотических лекарств — Московский эндокринный завод (МЭЗ) и Государственный завод медицинских препаратов (ГосЗМП), рассказал РБК источник на фармацевтическом рынке.

Планирующуюся консолидацию подтвердили пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и пресс-служба Минпромторга. В единую структуру войдет еще производитель сырья для лекарств — Государственный химико-фармацевтический завод (ГХФЗ), уточнили в пресс-службе Минпромторга.

Московский эндокринный завод, по данным аналитического агентства RNC Pharma, выпускает около 40 наименований различных препаратов. Среди них наркотические и психотропные медикаменты. Государственный завод медицинских препаратов — четыре наименования. Государственный химико-фармацевтический завод, согласно реестру лекарственных средств, не производит готовых препаратов. МЭЗ выпускает опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин, которые применяются как сильнодействующие обезболивающие. Последние два препарата выпускает и ГосЗМП. Все они входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке. Кроме того, реорганизация позволит «эффективно распорядиться государственным имуществом», резюмировали в министерстве. Директор МЭЗа Михаил Фонарев отказался от комментариев. Связаться с ГосЗМП и ГХФЗ не удалось.

В феврале 2017 года стало известно, что МЭЗ планируют приватизировать. Но продажа актива невозможна, пока у государства монополия на производство наркотических препаратов, замечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Представитель Минпромторга подтвердил РБК, что по действующему законодательству правительство не сможет продать завод частному инвестору. «Речь идет о смене организационно-правовой формы, государство останется стопроцентным владельцем этих предприятий. Но уход от формата унитарных предприятий должен существенно облегчить жизнь предприятиям», — указывает Беспалов.

В 2016 году МЭЗ произвел и отгрузил продукции на 2,3 млрд руб. с учетом НДС, сообщает Беспалов. ​По данным «СПАРК-Интерфакса», МЭЗ в 2016 году заработал 146,7 млн руб.​

ГосЗМП за этот же период отгрузил лекарств на 200 млн руб., указывает Беспалов. Это предприятие, согласно «СПАРК-Интерфаксу», заработало 19,6 млн руб. «За год первый увеличил объем отгрузок на 12%, второй — на 80%», — замечает эксперт. У ГХФЗ 2,5 млн руб. убытков, также указано в «СПАРК-Интерфаксе».

Несмотря на специализацию на наркотических и психотропных препаратах, которые нельзя продавать в аптеках, 80% выпускаемого объема продукции МЭЗа реализуется через розницу. Среди популярных препаратов производителя — «Фенибут», противовирусный «Ремантадин», «Лидокаин» в форме глазных капель и т.д. У ГосЗМП через розницу реализуется 15% продаж, оценил Беспалов. «Объединение вряд ли имеет под собой какую-то серьезную технологическую необходимость. Производственные мощности МЭЗа по сравнению с ГосЗМП шире с точки зрения общего количества выпускаемых лекарственных форм, с точки зрения лекарственных форм [таблетки, спреи, ампулы] и с точки зрения объемов производства», — резюмирует эксперт.