Операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве

Мобильные операторы объяснили отсутствие массовой рассылки с предупреждениями об урагане в Москве тем, что МЧС поздно предупредила их о необходимости разослать sms с предупреждениями о стихийном бедствии

Операторы мобильной связи не смогли сделать массовую рассылку с предупреждением абонентов в Московском регионе об урагане из-за того, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) попросило их об этом слишком поздно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники. По словам сотрудников двух операторов, сообщение от МЧС пришло к ним уже во время шторма, ближе к его завершению — в 16.30 по московскому времени, когда появились первые данные о жертвах стихии.

В МТС РБК сообщили, что МЧС произвело рассылку по абонентам МТС, подчеркнув, что ведомство может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры этой рассылки определяются в МЧС, пояснили в МТС.

В «ВымпелКоме», представляющим на рынке бренд «Билайн», РБК пояснили, что оператор получил запрос от МЧС, и начиная с 19.00 начал осуществлять оповещение посредством CellBroadCast, а после получения запроса на расширенное смс-оповещение абонентов с 21.15 приступили к рассылке сообщений абонентам.

В понедельник, 29 мая, на Москву и Подмосковье обрушился ураган с порывистым ветром в 22-25 метров в секунду.

В результате урагана в столичном регионе погибли 16 человек, еще 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка.



