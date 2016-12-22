Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября

Аброр Азимов Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Все обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга останутся под стражей до сентября. Следователи утверждают, что фигуранты были связаны с предполагаемым смертником Акбарджоном Джалиловым

Басманный суд Москвы во вторник, 30 мая, продлил арест десятерым фигурантам дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РБК. Теракт произошел 3 апреля на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Смертник Акбарджон Джалилов, как следует из материалов, оглашенных в ходе заседаний, перед терактом звонил своему предполагаемому наставнику Аброру Азимову. Брат Азимова Акрам получал деньги от «международной террористической организации». Кроме того, вместе с Аброром Азимовым работали Садик Ортиков и Шохиста Каримова. А Джалилов в 2015 году трудился в суши-баре вместе с выходцами из Средней Азии, которые снимали одну квартиру на шесть человек на Товарищеском проспекте в Петербурге.

Братья Азимовы

Аброр Азимов стал фигурантом дела, поскольку созванивался с предполагаемым террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым, который взорвал бомбу в поезде между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Незадолго до взрыва смертник «с помощью операторов сотовой связи контактировал с организаторами и соучастниками преступления, находящимися в городе Москве, в том числе с Азимовым».

Азимов в 2016 году дважды был в Турции, причем во второй раз вернулся в Россию через Сеул, писала «Фонтанка». В свою очередь, Джалилов, по данным турецкой газеты Yeni Akit, примерно год нелегально находился на территории Турции и был депортирован оттуда за несколько месяцев до теракта, в декабре 2016 года, так как нарушил сроки пребывания в стране.

Когда суд в середине апреля принимал решение об аресте Азимова, следователь СКР Андрей Жигулин отмечал, что подозреваемый признал вину и «подтвердил свое участие в подготовке взрыва». «Мое участие есть, но непрямое. Я не осознавал, что я помогаю теракту. Мне дали команду, и я ее выполнил», — говорил сам Азимов.

Брат Аброра Азимова Акрам также был арестован по этому делу, а задержание обоих братьев сотрудники ФСБ сняли на видео и передали в СМИ. По версии следствия, Акрам Азимов «занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации», чтобы те могли беспрепятственно въехать в Россию, а также «лично получил денежные средства на территории Турецкой Республики от активного участника международной террористической организации». Деньги он передавал брату Аброру, который, в свою очередь, перевел средства смертнику Джалилову «для подготовки террористического акта».

Родственники Азимовых настаивают, что съемка задержания была постановочной: фигуранта дела вывезли из больницы в Оше и передали российским спецслужбам. Это подтверждается письмом из частной клиники «Хосият», откуда сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии забрали Акрама.

Работники ресторана

У Содика Ортикова и Шохисты Каримовой, работников ресторана в Одинцовском районе Подмосковья, при обыске нашли пистолеты с боеприпасами, гранаты, взрывчатку и детонаторы. Какова была их роль в преступлении, неизвестно.

Содик Ортиков Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Ортиков — уроженец и гражданин Таджикистана, давно живущий в России. До задержания он работал поваром в кафе «Лесное», имеет жену и семилетнего сына. При обыске у него в квартире нашли пистолет Макарова, восемь патронов к нему, тротиловые шашки массой 200 г каждая, гранату Ф-1 и «вещество, предположительно являющееся взрывчатым», рассказывал на суде по мере пресечения следователь Андрей Жигулин. В причастности к теракту Ортикова заподозрили из-за того, что «Джалилов неоднократно осуществлял звонки на абонентский номер, с которого в дальнейшем осуществлялись звонки на номер Ортикова».

Сам Ортиков тогда сказал суду, что оружие и боеприпасы ему не принадлежали, а пользоваться ими он не умеет, поскольку «в армии не служил». Подозреваемый, по его словам, жил с напарником по работе, который впоследствии уволился и уехал за рубеж. Фамилия работника была Азимов.​

Шохиста Каримова работала с Ортиковым в одном кафе — она была заготовщицей зелени. В Москве гражданка Узбекистана жила всего полгода; на родине у нее остались трое взрослых детей (младшая дочь несовершеннолетняя, 2000 года рождения). Как Каримова участвовала в организации теракта, следователь Жигулин не пояснил; упомянул лишь, что дома у нее нашли гранату Ф-1 с запалом, два промышленных детонатора и микросхемы. Адвокат Каримовой Муса Абдулвахабов отмечал, что гранаты и детонаторы его подзащитной могли подбросить оперативники и что сотрудники ФСБ принуждали Каримову оставить на детонаторах биологические следы.

Фигуранты из Петербурга

Еще шестерых фигурантов уголовного дела отправил под стражу Невский суд Санкт-Петербурга, но затем их перевели в Москву. Это строитель-штукатурщик из Бухары Азамжон Махмудов, Ибрагимжон Эрматов, Дилмурод Муидинов и Махамадюсуф Мирзаалимов (в 2015 году работали в кафе «Суши Вок» во Всеволжске вместе с Акбарджоном Джалиловым), а также рабочие Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев.

При обыске в кладовке квартиры, где они жили, оперативники нашли взрывное устройство, изготовленное таким же образом, как и неразорвавшаяся самодельная бомба, которую обнаружили вскоре после теракта на станции метро «Площадь Восстания». Эрматов на допросе говорил, что устройство ему отдал смертник Джалилов. Некоторые из фигурантов позднее заявили, что сотрудники ФСБ еще перед обыском взяли у них образцы слюны.

Одиннадцатого фигуранта дела о теракте, Мухамадюсупа Эрматова, ​сотрудники ФСБ задержали в Москве ​11 мая. По версии силовиков, он был связан с Джалиловым и мог быть причастен к организации теракта. «Газета.Ru» отмечала, что Эрматов должен был стать смертником.