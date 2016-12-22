СМИ узнали о поручении для госкомпаний закупать российские лайнеры

Глава правительства России Дмитрий Медведев в середине апреля утвердил директиву, которая регулировала вопросы о закупках и аренде авиатехники госпредставителям в советах директоров крупных российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как стало известно изданию, на заседаниях советов компаний, на которых голосуют по специальным директивам правительства, государственные представители должны затронуть возможность приобретения или аренды воздушных судов, в том числе и с салонами повышенной комфортности. Исключением стал «Аэрофлот», который уже закупает SSJ 100, и лизинговые ГТЛК и «ВТБ-Лизинг».
В Минтрансе изданию рассказали, что в курсе о такой директиве и «безусловно поддерживают» ее. Собеседник, близкий к ситуации, отметил, что директива «положительно скажется на реализации российской продукции внутри страны». Источник в отрасли уточнил, что мера должна скорректировать закупки воздушных судов, используемых для перевозки первых лиц госкомпаний.
«Коммерсантъ» указал, что такое распоряжение может создать трудности для таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть», в авиапарке которых есть зарубежные модели. Например, у «Газпром авиа» есть Boeing 737-700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ka-26, Ка-226. «Роснефть», в свою очередь, владеет самолетами DHC-6 Twin Otter, а также с конца 2014 года разрабатывает вертолеты AW189 совместно с «Вертолетами России» и итальянской компанией Leonardo.