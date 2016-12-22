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Умерла фигуристка Людмила Белоусова
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Умерла фигуристка Людмила Белоусова
Общество, 19:02
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Умерла фигуристка Людмила Белоусова
На 82-м году жизни скончалась легендарная фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1970 год​ (Фото: Николай Науменков / ТАСС)

Советская фигуристка, двукратная Олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

Людмила Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, позднее с родителями переехала в Москву. С детства занималась разными видами спорта, однако фигурным катанием начала заниматься достаточно поздно — в 16 лет. В 1951 году после строительства первого в СССР искусственного катка поступила в детскую группу фигурного катания.

Первым ее партнером был Кирилл Гуляев. После того как он решил уйти из спорта, Белоусова решила выступать в одиночном разряде. В 1954 году на семинаре в Москве познакомилась с Олегом Протопоповым, который затем станет ее партнером и мужем.

Уже к 1957 году Белоусова и Протопопов были серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. В конце того же года фигуристы поженились. На следующий год пара дебютировала на международной арене — на чемпионате Европы, однако дебют оказался неудачным. В 1960 году Белоусова и Протопопов выступили на своей первой Олимпиаде, которая проходила в США.

В 1962 году фигуристы достигли своих первых значительных успехов, впервые выиграв чемпионат СССР и заняв вторые места на чемпионате Европы и чемпионате мира, уступив победителям — канадской паре — лишь одну десятую балла. Уже на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, Австрия, пара завоевала золото. Этот успех был повторен на Олимпиаде-68 во французском Гренобле.

Любительский спорт фигуристы покинули в 1972 году, однако с фигурным катанием не расстались. Белоусова и Протопопов работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 году пара, находясь вместе с Ленинградским балетом на льду на гастролях в Швейцарии, попросила у руководства этой страны политического убежища. В связи с этим спортсмены были лишены звания заслуженного мастера спорта СССР, которое им было присвоено в 1962 году. Сами фигуристы объясняли данный поступок тем, что в СССР паре не давали развиваться дальше. Белоусова и Протопопов проживали в швейцарском Гриндельвальде, в 1995 году получили гражданство Швейцарии.

После долгого перерыва впервые побывали в России в 2003 году, в 2014 году присутствовали на Олимпиаде в Сочи. В сентябре 2015 года 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами».

Автор: Мария Бондаренко.
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