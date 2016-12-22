В Сирии разбился конвертоплан Корпуса морской пехоты США

Конвертоплан Osprey Корпуса морской пехоты США разбился при жесткой посадке в Сирии. Как минимум двое военнослужащих были ранены

Фото: Ryre Arciaga / AFP

Принадлежащий Корпусу морской пехоты США конвертоплан Osprey разбился, совершив жесткую посадку в Сирии, сообщает Reuters.

Позднее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что легкие ранения при жесткой посадке конвертоплана получили двое военнослужащих, которым была оказана медицинская помощь.

«Остальные пассажиры и экипаж летательного аппарата остались невредимы, на земле также обошлось без жертв», — говорится в сообщении Центрального командования.

Агентство уточняло, что сам летательный аппарат восстановлению не подлежит.

Ранее в пятницу газета Mainichi Japan сообщила, что сразу два Osprey морской пехоты США совершили экстренную посадку на гражданском аэродроме города Исигаки в префектуре Окинава.

В начале августа 2017 года Osprey рухнул в море во время проходивших на полигоне у берегов Австралии учений. Трое из 26 находившихся на борту конвертоплана членов экипажа и десантников из состава числа американских морпехов погибли.

Конвертопланы Bell V-22 Osprey, способные взлетать и садиться вертикально, а затем менять положение винтов и переходить в горизонтальный полет, состоят на вооружении Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС США и используются для перевозки десантников.

С момента начала эксплуатации в результате катастроф было потеряно десять Osprey, погибло 42 члена экипажей и находившихся на борту десантников.