В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах эвакуировали 72 объекта

Телефонные террористы «атаковали» 28 школ города и два детских сада. Ранее в Екатеринбурге были эвакуированы люди из зданий администрации Свердловской области

Жители Екатеринбурга у здания Главпочтамта, который был эвакуирован в связи с анонимными сообщениями о минировании (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Десятки сообщений о заложенных в общественных зданиях взрывных устройствах получили в пятницу, 29 сентября, власти Екатеринбурга и Свердловской области. Из-за «атаки» телефонных террористов пришлось эвакуировать людей из зданий правительства и администрации губернатора региона, а также целого ряда региональных министерств.

Под удар попали также крупные торговые центры, автовокзал, вузы, колледжи и десятки школ и детских садов Екатеринбурга.

«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика», — написал на своей странице в сети Twitter глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман.

Портал «Екатеринбург Онлайн» сообщает, что из-за сигналов о заложенных бомбах началась проверка троллейбусов.

Руководитель администрации города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.

«Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность», — заявил Якоб, призвав сохранить стабильность работы городских служб.

Тем временем в Екатеринбуге начали отменять назначенные на вечер культурные мероприятия. В киноконцертном театре «Космос» в пятницу должен состояться концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, о его отмене пока не сообщалось.



