В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах эвакуировали 72 объекта

Десятки сообщений о заложенных в общественных зданиях взрывных устройствах получили в пятницу, 29 сентября, власти Екатеринбурга и Свердловской области. Из-за «атаки» телефонных террористов пришлось эвакуировать людей из зданий правительства и администрации губернатора региона, а также целого ряда региональных министерств.
Под удар попали также крупные торговые центры, автовокзал, вузы, колледжи и десятки школ и детских садов Екатеринбурга.
«По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика», — написал на своей странице в сети Twitter глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман.
Портал «Екатеринбург Онлайн» сообщает, что из-за сигналов о заложенных бомбах началась проверка троллейбусов.
Руководитель администрации города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.
«Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность», — заявил Якоб, призвав сохранить стабильность работы городских служб.
Тем временем в Екатеринбуге начали отменять назначенные на вечер культурные мероприятия. В киноконцертном театре «Космос» в пятницу должен состояться концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, о его отмене пока не сообщалось.