Сечин оценил выгоды «Роснефти» от прихода Шредера в совет директоров

Приход экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» открывает перед ней новые перспективы на международном рынке, заявил глава компании Игорь Сечин

Герхард Шредер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что приход бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров компании будет полезен для ее развития на международном уровне, передает корреспондент РБК с внеочередного общего собрания акционеров компании.

«Вхождение Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию ее присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами и в целом стимулированию торгово-экономических связей между нашими странами», — сказал Сечин.​

Отвечая на вопрос одного из акционеров о потенциальном конфликте интересов из-за того, что Шредер одновременно является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, Сечин отметил, что это, напротив, поможет «Роснефти» по всем направлениям деятельности на международных рынках.

Представляя Шредера акционерам, глава «Роснефти» также отметил, что тот вошел в историю как «самый лояльный по отношению к Москве» политический лидер Германии.

В начале августа РБК узнал, что Шредера намерены номинировать в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Спустя неделю правительство выдвинуло его на этот пост. Одновременно с ним в совет директоров выдвинули также министра энергетики Александра Новака, который был вынужден покинуть совет в июне. Ради Новака и Шредера компании пришлось увеличить число членов совета директоров с девяти до одиннадцати.

Комментируя выдвижение бывшего канцлера Германии, эксперты, опрошенные РБК, отмечали, что он тесно связан как с политическими элитами Европы, так и с крупными западными нефтегазовыми компаниями, и способен стать посредником между Москвой и европейскими странами в условиях санкций.

Сам Шредер, комментируя свое выдвижение, отметил, что убежден в важности интеграции России и ее энергетического сектора в мировую экономику.

В Германии экс-канцлера подвергли критике. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель назвала выдвижение Шредера на пост независимого директора «Роснефти» сначала «ненормальным», а затем «прискорбным», а генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер заявил, что Шредер превращается «в российского солдата».