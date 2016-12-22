«Оно» побило рекорд «Экзорциста» и стало самым кассовым фильмом ужасов

Новая экранизация романа Стивена Кинга первой из классических ужастиков собрала в мировом прокате свыше полумиллиарда долларов

Фото: кадр из фильма «Оно»

Выпущенный студией New Line Cinema в 2017 году фильм менее чем за три недели в прокате собрал по всему миру свыше $500 млн, сообщила глава отдела международного маркетинга и дистрибуции компании Warner Bros. Сью Кролл.

По ее словам, «Оно» стал самым кассовым среди классических фильмом ужасов в мировой истории, побив продержавшийся 44 года рекорд, установленный «Экзорцистом» Уильяма Фридкина.

Кролл отметила, что преодолев планку в $500 млн, фильм «Оно» вошел в историю и его создатели не могли бы гордиться своим детищем больше, чем сейчас.

«Создатели фильма и актеры сделали намного больше, чем просто кассовый хит, они создали обязательный для просмотра фильм, который с триумфом прошел по всему миру и продолжает идти», — пояснила Кролл.

В сообщении Warner Bros. отмечается, что фильм «Оно» побил рекорды сборов по итогам своего первого уик-энда в прокате более чем в тридцати странах, в том числе в России. В ближайшие дни фильм должен выйти в прокат еще в нескольких крупных странах (в том числе в Германии, Италии и Японии), так что Warner Bros. ждет существенного увеличения общего сбора.

По данным сервиса BoxOfficeMojo, на 27 сентября 2017 года совокупные сборы «Оно» составляли около $499 млн, из которых примерно $272 млн фильм заработал в США, а остальное — за границами страны. К этому моменту «Оно» уже опережал «Экзорциста», совокупные сборы которого оценивались в $441 млн (без учета того, что доллар в 1973 году стоил заметно больше, чем сейчас).

В категории «Фильмы ужасов с рейтингом R» (разрешены к просмотру лицами младше 17 лет в сопровождении взрослых) «Оно», по данным BoxOfficeMojo, занимает первое место. Однако в категории «Фильмы ужасов + Сверхъестественное» проигрывает «Шестому чувству» М.Найт Шьямалана, общий сбор которого оценивается в $672,8 млн.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Оно» за три недели проката в России и СНГ собрал свыше 958 млн руб., или примерно $16,7 млн. В течение первых двух недель проката в России «Оно» оставалось самым кассовым фильмов, однако на третьей неделе уступило первенство второй части фильма Kingsman. Всего в России «Оно» посмотрели к 24 сентября 2017 года около 3,6 млн человек.