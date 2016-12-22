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Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
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Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Общество, 12:39
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Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
В Госдуме слышат людей, заявила депутат Наталья Поклонская на своей странице в Facebook. Она назвала «неправдой» слова Станислава Говорухина, который посчитал незначительными 100 тыс. подписей за запрет фильма «Матильда»
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская не согласилась с оценкой значимости 100 тыс. подписей, собранных за запрет фильма «Матильда», которую высказал председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин. После просмотра фильма он заявил, что если даже собрать миллион подписей, это будет менее одного процента населения России.

«Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после «необходимого» просмотра фильма «Матильда» несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это неправда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже», — написала Поклонская в своем Facebook.

Она добавила, что депутаты решили направить повторный запрос на имя Генпрокурора Юрия Чайки о запрете демонстрации фильма. По ее словам, он «разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей».

28 сентября в ГУМе 28 сентября состоялся закрытый просмотр фильма Алексея Учителя «Матильда». На нем присутствовали около десяти депутатов, в том числе сам Говорухин, единороссы Сергей Боярский и Ольга Казакова, справедливороссы Михаил Емельянов и Елена Драпеко. Также посмотреть фильм пришел глава думского комитета по соцполитике либерал-демократ Ярослав Нилов. На депутатский показ приехал и режиссер фильма Алексей Учитель.

Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды» в ГУМе
Политика

Выйдя с киносеанса, депутаты заявили, что не увидели в фильме оскорбления чувств верующих и призвали всех посмотреть картину. Заместитель Говорухина по комитету Елена Драпеко заявила, что стала относиться к последнему царю России лучше. «Я не поклонница Николая II, но после этого фильма я стала относиться к нему гораздо лучше. Этот фильм должны посмотреть все, особенно в годовщину революции, это примирит нас, потому что здесь царь показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает Россию, выбирает гражданскую ответственность».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Госдума , Наталья Поклонская , «Матильда»
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