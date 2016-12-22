ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота

В отношении задержанного в Крыму военнослужащего и еще одной женщины возбуждено дело о государственной измене

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Симферополе двух граждан России, которые, по ее данным, передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну данные о частях и соединенях Черноморского флота.

«Задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым», — говорится в сообщении ФСБ.

Российская спецслужба также сообщила о возбуждении ей уголовного дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»).

Ранее в 2017 году президент России Владимир Путин помиловал трех женщин, осужденных за государственную измену в связи с передачей ими в 2008 году в Грузию сведений о передвижении российской военной техники. Женщины отправляли своим знакомым в Грузии SMS, сообщая о передвижении военных.

Говоря в конце 2016 года на ежегодной пресс-конференции о деле жительницы Сочи Оксаны Севастиди, приговоренной за свои SMS к семи годам лишения свободы, Путин сказал, что «та написала то, что видела, это все видели, значит, это не представляло из себя никакой тайны большой».