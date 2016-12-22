ФСБ обезвредила сеть подпольных оружейников в 21 регионе России

Обыски прошли в 21 регионе России, изъяты оружие, боеприпасы и комплектующие для изготовления оружия. В ФСБ отметили, что часть оружия была ввезена контрабандно с территории Украины

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы людей, причастных к созданию каналов нелегальных поставок оружия в Россию с Украины. Также эти люди изготовляли, модернизировали и продавали оружие. Обыски прошли у 62 человек в 21 регионе России, говорится в сообщении спецслужбы.

В результате обысков удалось пресечь деятельность восьми мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщили в ФСБ.

При обысках изъята 181 единица огнестрельного оружия, а также комплектующие для изготовления свыше 200 единиц оружия, более 7 тыс. боеприпасов и 18 кг взрывчатых веществ. Среди изъятого оружия — 11 автоматов и 10 пистолетов-пулеметов, 121 пистолет и револьвер, 38 карабинов и винтовок, ручной пулемет Калашникова. Отмечается, что часть оружия была иностранного производства, в частности, пистолеты «Глок» и «Вальтер». Также изъяты пистолеты Макарова и ТТ, автоматические пистолеты Стечкина, самозарядные малогабаритные пистолеты, револьвер системы Нагана.

Видео: ФСБ

Обыски проходили «от центральной части России до Урала», уточнили в ведомстве. Уголовное дело пока не возбуждено. В ведомстве сообщили, что ведутся действия по «установлению преступных связей [задержанных], в том числе за рубежом».

В начале августа ФСБ сообщала о том, что пресекла деятельность преступников, производивших и продававших оружие на Урале и в центральной России. Тогда сотрудники ведомства изъяли 22 единицы оружия, а также 150 боеприпасов и оборудование для их изготовления.

Через месяц подпольных торговцев оружием задержали в Мурманске, были изъяты 15 единиц оружия, свыше 600 боеприпасов и ампулы с отравляющим веществом.

Оружейников задерживали и в Московском регионе. В конце июля ФСБ провела обыски у группы неонацистов, которые содержали подпольные мастерские по изготовлению и модернизации оружия. На задержанных завели уголовные дела по статьям о незаконном сбыте и незаконном изготовлении оружия.