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Умер скрипач Дмитрий Коган
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Умер скрипач Дмитрий Коган
Общество, 19:19
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Умер скрипач Дмитрий Коган
В Москве скончался известный российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган. Музыканту было 38 лет
Дмитрий Коган (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

В Москве на 39-м году жизни скончался российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган, сообщает ТАСС со ссылкой на персонального ассистента музыканта Жанну Прокофьеву.

«Он скончался сегодня из-за тяжелой болезни», — подтвердила в разговоре с РБК Прокофьева. По информации источника ТАСС, близкого к окружению Когана, музыкант страдал онкологическим заболеванием.

«РИА Новости» со ссылкой на родственников добавляет, что похороны состоятся в субботу.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в семье музыкантов. Его дед Леонид Коган — скрипач, народный артист СССР, бабушка Елизавета Гилельс — также скрипачка и педагог. Отец Дмитрия Павел Коган — дирижер, мать Любовь Казинская — пианистка.

Музыкой Дмитрий Коган начал заниматься с шести лет. Уже в десять лет он впервые выступил с симфоническим оркестром, а в 15 лет — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году музыкант дебютировал с выступлениями в Великобритании и США. В дальнейшем постоянно выступал в концертных залах по всему миру.

В 2010 году удостоился звания «Заслуженный артист России»​.

Авторы: Мария Бондаренко, Илья Немченко.
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