СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького

Подозреваемый в убийстве в парке Горького доставлен к следователю на допрос. Он явился добровольно, заявили в СК. По данным следствия, он 13 августа ударил блогера Станислава Думкина, позднее тот скончался, не приходя в сознание

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Подозреваемый в убийстве блогера Стаса Думкина прибыл к следователю для допроса. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета, опубликованном на сайте ведомства.

«Подозреваемый в сопровождении адвоката прибыл в следственное управление по Центральному округу ГСУ СК по Москве, с ним начаты следственные действия, после чего будет решен вопрос о мере пресечения», — рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

Как стало известно ранее, подозреваемым в убийстве Думкина является 23-летний Корней Макаров — сын актера сериала «Интерны» Сергея Макарова. Следствие пока не называло официально имя задержанного, однако о том, что подозреваемым является именно Макаров, говорят источники в правоохранительных органов. Как сообщалось ранее, в первые дни после убийства СКР заявлял, что Макаров скрывается от следствия. Однако во вторник, 29 августа он был задержан. В СКР подчеркнули, что к следователю молодой человек явился добровольно, в сопровождении адвоката.

Блогер Станислав Думкин из Санкт-Петербурга был убит в московском парке Горького 13 августа. Видеозапись инцидента позднее была опубликована в СМИ. В конфликт с петербуржцем вступили несколько молодых людей. На видео видно, как один из них внезапно наносит несколько ударов Думкину. Весь конфликт занял около 11 секунд и не вызвал реакции окружающих. На место событий скорая прибыла через 10 минут. После драки Думкин был доставлен в больницу где, не приходя в сознание, скончался. В связи со смертью блогера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).​

Видео: Известия

Как сообщал портал Life, причиной конфликта стало то, что Думкин «был одет не по понятиям» — как утверждает портал, нападавшему не понравился головной убор погибшего. В официальных сообщениях говорится, что молодые люди напали на Думкина «используя формальный повод».

Ранее Корней Макаров служил в ВДВ. Его сослуживцы и знакомые охарактеризовали сына актера как «спокойного», «уравновешенного» и «не особо конфликтного».