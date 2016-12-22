Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,07 58,61 EUR Нал. 71,07 70,47 USD Бирж. 58,77 +0,33 EUR Бирж. 70,70 +0,71 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1986,93 -0,01% РТС 1064,86 -0,36% Brent 51,66 -0,75% DJIA 21807,97 -0,00% Nasdaq 6277,72 -0,08% FTSE 7337,29 -0,87%
СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького
Лента новостей
Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения главе «БалтСтроя» 18:11, Общество На Украине объявили о втором этапе блокады Донбасса 18:05, Политика Второй по величине девелопер жилья в России отчитался об убытках 18:05, Бизнес Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя 18:04, Политика Молдавия попробует внести в ООН вопрос о выводе российских войск 18:03, Политика СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького 18:03, Общество Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона 17:53, Политика Беднейшая страна СНГ решила выйти на рынок евробондов 17:51, Экономика «Сургутнефтегаз» начал поставлять топливо в Южную Америку 17:50, Бизнес Федун уверен в продолжении сотрудничества «Открытия» со «Спартаком» 17:48, Бизнес Главы ООН и НАТО осудили новый пуск ракеты КНДР 17:39, Политика Акции «ФК Открытие» выросли на 2% на новости о санации 17:38, Финансы СМИ сообщили о серии обысков в Петербурге по делу о незаконной миграции 17:36, Общество Центробанк Узбекистана анонсировал открытие первых пунктов обмена валюты 17:30, Экономика В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских на АЗС 17:28, Общество Во Владимирской области пенсионер обстрелял шумевших детей из пневматики 17:26, Общество Суд оставил математика Богатова под домашним арестом до 7 октября 17:23, Общество ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 17:06, Финансы Майкл Джордан поддержал стартап Gigster 17:00, Бизнес Черные дыры: что не так с российской космической программой 17:00, Мнение Медведев передал Минобороны часть акватории Невы 16:57, Политика В Исландии запретили иностранные имена для лошадей 16:53, Общество Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на мюзикле «Норд-Ост» 16:52, Общество ЦБ в ближайшее время объявит решение по банку «ФК Открытие» 16:46, Финансы В Кении начнут отправлять в тюрьму за пластиковые пакеты 16:46, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 16:45, РБК и Билайн Ростуризм предложил провести Год российского гостеприимства 16:37, Общество Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко отказался возвращаться в Россию 16:36, Политика
СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького
Общество, 18:03
0
СКР рассказал о допросе фигуранта дела об убийстве в Парке Горького
Подозреваемый в убийстве в парке Горького доставлен к следователю на допрос. Он явился добровольно, заявили в СК. По данным следствия, он 13 августа ударил блогера Станислава Думкина, позднее тот скончался, не приходя в сознание
Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Подозреваемый в убийстве блогера Стаса Думкина прибыл к следователю для допроса. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета, опубликованном на сайте ведомства.

«Подозреваемый в сопровождении адвоката прибыл в следственное управление по Центральному округу ГСУ СК по Москве, с ним начаты следственные действия, после чего будет решен вопрос о мере пресечения», — рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

Как стало известно ранее, подозреваемым в убийстве Думкина является 23-летний Корней Макаров — сын актера сериала «Интерны» Сергея Макарова. Следствие пока не называло официально имя задержанного, однако о том, что подозреваемым является именно Макаров, говорят источники в правоохранительных органов. Как сообщалось ранее, в первые дни после убийства СКР заявлял, что Макаров скрывается от следствия. Однако во вторник, 29 августа он был задержан. В СКР подчеркнули, что к следователю молодой человек явился добровольно, в сопровождении адвоката.

Блогер Станислав Думкин из Санкт-Петербурга был убит в московском парке Горького 13 августа. Видеозапись инцидента позднее была опубликована в СМИ. В конфликт с петербуржцем вступили несколько молодых людей. На видео видно, как один из них внезапно наносит несколько ударов Думкину. Весь конфликт занял около 11 секунд и не вызвал реакции окружающих. На место событий скорая прибыла через 10 минут. После драки Думкин был доставлен в больницу где, не приходя в сознание, скончался. В связи со смертью блогера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).​

Видео: Известия

Как сообщал портал Life, причиной конфликта стало то, что Думкин «был одет не по понятиям» — как утверждает портал, нападавшему не понравился головной убор погибшего. В официальных сообщениях говорится, что молодые люди напали на Думкина «используя формальный повод».

Ранее Корней Макаров служил в ВДВ. Его сослуживцы и знакомые охарактеризовали сына актера как «спокойного», «уравновешенного» и «не особо конфликтного».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Москва , СКР , убийство , Парк Горького
Главное
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького Общество
Знакомые рассказали о предполагаемом убийце блогера в парке Горького Общество
СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в парке Горького Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку