Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на мюзикле «Норд-Ост»

Верховный суд России смягчил на три месяца приговор Хасану Закаеву, который ранее был осужден Московским окружным военным судом на 19 лет лишения свободы за пособничество террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, сообщает ТАСС.
«Приговор Московского окружного военного суда изменить в части назначения наказания», — говорится в постановлении судебной коллегии Верховного суда. Теперь Закаев будет отбывать наказание в колонии 18 лет и 9 месяцев.
По версии следствия, Закаев, который состоял в группе боевиков Шамиля Басаева, организовал перевозку оружия и взрывчатки, которые затем использовали террористы при захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Кроме того, по версии следствия, Закаев также планировал подрыв двух машин в центре столицы за год до этого: около Госдумы и на Пушкинской площади. Но теракта не произошло — в автомобилях оказался имитатор вместо взрывчатки.
Ранее прокуратура просила для Закаева наказание в 23 года лишения свободы.
Смягчение приговора произошло из-за переквалификации ряда обвинений. Суд объединил в один два преступных эпизода по статье об организации преступного сообщества, а также два эпизода по обвинению в хранении и перевозке оружия. Кроме того, Верховный суд переквалифицировал обвинение в «пособничестве терроризму» на «содействие терроризму».
В свою очередь, Закаев, который выступал во время заседания по видеосвязи, заявил, что приговор в отношении него основан на противоречивых показаниях и не выдерживает критики. «Я признаю, что перегнал в Москву автомобиль со взрывчаткой, но я не знал, что именно перевожу, знал только, что нечто запрещенное, а если бы знал, отказался это делать», — заявил Закаев (цитата по ТАСС).
Апелляционную жалобу на решение Московского окружного военного суда подали представители потерпевшей стороны. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат потерпевших Мария Куракина. По ее словам, среди заявителей есть и другие адвокаты потерпевших — Каринна Москаленко, Игорь Зубер, Татьяна Окушка и другие.
Представитель потерпевших Каринна Москаленко после оглашения решения заявила о намерении обжаловать его в ЕСПЧ. «Приговор не учел интересы потерпевших, не компенсировал понесенный ими ущерб», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Вечером 23 октября 2002 года террористы ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 человек — участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Всего в нападении на театральный центр участвовали 40 террористов.
Утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации были освобождены. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе десять несовершеннолетних, нападавшие террористы были ликвидированы в результате спецоперации.
По версии следствия, из соучастников теракта на свободе сейчас находится лишь Герихан Дудаев, который также участвовал в перевозке оружия в Москву. Еще шестеро соучастников террористов получили от 8,5 до 22 лет лишения свободы.
20 июня 2003 года Московский городской суд признал Заурбека Талхигова виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников в Доме культуры на Дубровке и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы за то, что он по телефону информировал боевиков о местоположении сотрудников спецназа, снайперов и бронетехники.
В апреле 2004 года Мосгорсуд вынес приговоры четырем обвиняемым по делу о теракте у McDonald's на улице Покрышкина, которое было выделено в отдельное уголовное производство из дела о теракте на Дубровке. Аслан Мурдалов приговорен к 20 годам заключения, Алихан Межиев — к 22 годам, Ахяд Межиев — к 18 годам, Хампаш Собралиев — к 15 годам.
Кроме того, за помощь террористам Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам тюрьмы майора милиции ОВД «Нижегородский» Игоря Алямкина, незаконно оформившего регистрацию в столице чеченской террористке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра.