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Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на мюзикле «Норд-Ост»
Общество, 16:52
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Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на мюзикле «Норд-Ост»
Приговор Хасану Закаеву, который организовал доставку в Москву оружия и взрывчатки для террористов, захвативших заложников в театральном центре на Дубровке, смягчен на три месяца. Закаев утверждал, что не знал, что именно везет
Хасан Закаев (слева) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Верховный суд России смягчил на три месяца приговор Хасану Закаеву, который ранее был осужден Московским окружным военным судом на 19 лет лишения свободы за пособничество террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, сообщает ТАСС.

«Приговор Московского окружного военного суда изменить в части назначения наказания», — говорится в постановлении судебной коллегии Верховного суда. Теперь Закаев будет отбывать наказание в колонии 18 лет и 9 месяцев.

По версии следствия, Закаев, который состоял в группе боевиков Шамиля Басаева, организовал перевозку оружия и взрывчатки, которые затем использовали террористы при захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Кроме того, по версии следствия, Закаев также планировал подрыв двух машин в центре столицы за год до этого: около Госдумы и на Пушкинской площади. Но теракта не произошло — в автомобилях оказался имитатор вместо взрывчатки.

Ранее прокуратура просила для Закаева наказание в 23 года лишения свободы.

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Смягчение приговора произошло из-за переквалификации ряда обвинений. Суд объединил в один два преступных эпизода по статье об организации преступного сообщества, а также два эпизода по обвинению в хранении и перевозке оружия. Кроме того, Верховный суд переквалифицировал обвинение в «пособничестве терроризму» на «содействие терроризму».

В свою очередь, Закаев, который выступал во время заседания по видеосвязи, заявил, что приговор в отношении него основан на противоречивых показаниях и не выдерживает критики. «Я признаю, что перегнал в Москву автомобиль со взрывчаткой, но я не знал, что именно перевожу, знал только, что нечто запрещенное, а если бы знал, отказался это делать», — заявил Закаев (цитата по ТАСС).

Апелляционную жалобу на решение Московского окружного военного суда подали представители потерпевшей​ стороны. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат потерпевших Мария Куракина. По ее словам, среди заявителей есть и другие адвокаты потерпевших — Каринна Москаленко, Игорь Зубер, Татьяна Окушка и другие.

Представитель потерпевших Каринна Москаленко после оглашения решения заявила о намерении обжаловать его в ЕСПЧ. «Приговор не учел интересы потерпевших, не компенсировал понесенный ими ущерб», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Вечером 23 октября 2002 года террористы ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 человек — участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Всего в нападении на театральный центр участвовали 40 террористов.

Утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации были освобождены. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе десять несовершеннолетних, нападавшие террористы были ликвидированы в результате спецоперации.

По версии следствия, из соучастников теракта на свободе сейчас находится лишь Герихан Дудаев, который также участвовал в перевозке оружия в Москву. Еще шестеро соучастников террористов получили от 8,5 до 22 лет лишения свободы.

20 июня 2003 года Московский городской суд признал Заурбека Талхигова виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников в Доме культуры на Дубровке и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы за то, что он по телефону информировал боевиков о местоположении сотрудников спецназа, снайперов и бронетехники.

В апреле 2004 года Мосгорсуд вынес приговоры четырем обвиняемым по делу о теракте у McDonald's на улице Покрышкина, которое было выделено в отдельное уголовное производство из дела о теракте на Дубровке. Аслан Мурдалов приговорен к 20 годам заключения, Алихан Межиев — к 22 годам, Ахяд Межиев — к 18 годам, Хампаш Собралиев — к 15 годам.

Кроме того, за помощь террористам Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам тюрьмы майора милиции ОВД «Нижегородский» Игоря Алямкина, незаконно оформившего регистрацию в столице чеченской террористке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: суд , терроризм , приговор
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