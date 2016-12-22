Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького

Задержан сын актера сериала «Интерны», которого подозревают в избиении блогера в Парке Горького. Ранее СК сообщал, что подозреваемый по этому делу скрывается от следствия

Корней Макаров (Фото: личная страница Корнея Макарова «Вконтакте»)

Корнея Макарова, подозреваемого в избиении петербургского блогера Стаса Думкина в Парке Горького, задержали. Об этом сообщают ряд СМИ, первым — телеканал РЕН ТВ

«Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос», — говорит источник «РИА Новости». Источник ТАСС сообщает другую информацию. «Макаров сам решил сдаться правоохранителям». Он едет к следователям вместе с адвокатом, сказал он.

​О том, что следствие заподозрило Корнея Макарова — сына актера сериала «Интерны» Сергея Макарова в причастности к смертельному избиению петербуржца Станислава Думкина в Парке им. Горького стало известно в воскресенье, 27 августа.

В СКР сообщали, что установили личность мужчины, причастного к нападению, повлекшему за собой смерть: это москвич 1994 года рождения, «который скрывается от следствия». Официально личность подозреваемого не объявлялась.

События, после которых следователи стали разыскивать Макарова, произошли в 13 августа в Парке Горького в Москве. По версии следствия, неизвестные люди по формальному поводу вступили в конфликт с блогером Станиславом Думкиным. Один из участников конфликта ударил петербуржца в голову, после чего тот упал. Он был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. По данным сайта Парка Горького, инцидент произошел в ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной и длился 11 секунд.

Видео: Известия

В сообщении отмечалось, что никто из свидетелей не сообщил охране о причинах госпитализации, а конфликт удалось установить только по камерам видеонаблюдения.

По данным Life и Mash поводом для нападения на Думкина стало то, что он был «одет не по понятиям».

СК возбудил по факту смерти Думкина уголовное дело по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).​