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Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин
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Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин
Общество, 13:13
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Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин
Ведущими программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» вместо Андрея Малахова станут Юлия Меньшова и Максим Галкин. Ранее Малахов перешел на телеканал «Россия 1»
Максим Галкин (Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press)

Новыми ведущими программы «Сегодня вечером» на «Первом канале», которую ранее вел Андрей Малахов, станут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом РБК сообщил источник в съемочной группе программы.

«Да, программа будет в новом сезоне, и вести ее будут [Юлия] Меньшова и [Максим] Галкин», — сказал собеседник РБК.

Съемки программы «Сегодня вечером» с Галкиным и Меньшовой проводятся 29 августа, подтвердил РБК источник, близкий к съемочному процессу. «Еще завтра и послезавтра будут съемки», — отметил он. Собеседник РБК добавил, что программа выйдет 2 сентября.

Галкин в разговоре с РБК не стал комментировать эту информацию. «Я на съемках», — сказал он и повесил трубку. Меньшова, в свою очередь, от комментариев тоже отказалась.

Юлия Меньшова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Комментарий у Малахова на момент публикации получить не удалось: его телефон был отключен. РБК направил также официальный запрос в пресс-службу «Первого канала».

Эфирное время: передачи-долгожители на российском телевидении Еще 5 фото
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О том, что «Первый канал» рассматривает кандидатуру Юлии Меньшовой как ведущей передачи «Сегодня вечером», сообщал 17 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник на телеканале. О том, что актриса может стать «отличной заменой Малахова», также сообщала «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в телевизионных кругах.

Ранее Меньшова сообщила о закрытии своего проекта «Наедине со всеми» на «Первом канале». Такое решение она объяснила собственным желанием. По словам телеведущей, давления со стороны руководства телеканала не было. Она также отмечала, что продолжит работу на «Первом».

О том, что Малахов уйдет с «Первого», РБК рассказали 31 июля источники на телеканале, а также близкие к ведущему. По их данным, он принял решение уйти из-за конфликта с продюсером. Сам телеведущий объяснял, что его уход с телеканала обусловлен желанием изменить статус с «ведущего на ухе» на человека, который сам принимает решения.

Премьера передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» состоялась накануне, 28 августа. Возрастная категория — 16+.

Авторы: Мария Истомина, Илья Немченко, Екатерина Костина.
При участии: Анна Рудяк.
Теги: Максим Галкин , Андрей Малахов , Юлия Меньшова , «Сегодня вечером»
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