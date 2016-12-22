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«Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом
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«Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом
Общество, 12:39
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«Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом
В этом году спрос на канцтовары, детскую одежду и электронику в интернет-магазинах вырос в несколько раз, заявили в «Яндексе». При этом размер среднего чека за год практически не изменился
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В августе детскую одежду и обувь к новому учебному году в школах заказали в интернет-магазинах в 2,5 раза больше людей, чем годом ранее. В 6 раз больше стало покупателей тетрадей и канцелярских товаров, в 8 раз — электроники. Об этом говорят результаты исследования «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет», говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В компании проанализировали платежи с карт «Яндекс.Деньги» и платежи, проведенные через сервис «Яндекс.Касса», за август и сравнили с показателями за тот же месяц 2016 года. Также при исследовании использовались данные покупок на «Яндекс.Маркет» за июль—август 2017 года и в августе 2016 года.

Средний чек на одежду и обувь составил 1415 руб., максимальный средний чек зафиксирован в Екатеринбурге — 7,6 тыс. руб., минимальный — 1,3 тыс. руб. в Ростове-на-Дону. В случае с канцелярскими товарами средний чек составил 3,8 тыс. руб., но жители Перми тратят на ручки и тетрадки почти в полтора раза больше — 6 тыс. руб. В Омске средний чек составил всего 588 руб. Электроника, включая смартфоны и планшеты, в среднем обошлась в 4,1 тыс. руб., игрушки и другие детские товары — в 3,6 тыс. руб.

С начала июля в 1,3 раза увеличился спрос на ноутбуки (средний чек составил 60 тыс. руб.), при этом спрос на принтеры «почти не изменился», отметили в компании. Также вырос спрос на детскую одежду. В частности, спрос на школьную форму для мальчиков увеличился на 11% по сравнению с показателями годом ранее. На одежду для мальчиков россияне в среднем потратили почти 3,5 тыс. руб. В «Яндексе» указывают, что вырос спрос также на платья и юбки, но сравнивают показатели июля и августа 2017 года. За этот период спрос возрос в 1,5 раза. При этом за год средний размер чека за платья почти не изменился и составил 2,2 тыс. руб., а юбки в среднем стали обходиться на 21% дешевле (средний чек — 1,4 руб.).

Спрос на рюкзаки и ранцы по сравнению с июлем 2017 года вырос в 1,6 раз. Но в среднем россияне потратили на них на 4% меньше, чем годом ранее, — 3,8 тыс. руб.

В конце августа также вырос спрос на товары в детских магазинах и магазинах игрушек, говорится в сообщении.

«Если говорить в целом, перед 1 сентября 2017 года средний чек для большинства школьных товаров на «Яндекс.Маркет» либо уменьшился, либо остался таким же, каким был годом ранее», — заключили в компании.

РБК 25 августа опубликовал обзор трат родителей первоклассников перед началом нового учебного года.

Авторы: Андрей Гатинский, Ирина Ли.
Теги: школа , «Яндекс» , покупки
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