Росгидромет отверг обвинения Генпрокуратуры в неточных прогнозах

В ответ на обвинения Генпрокуратуры, которая заявила, что неточные прогнозы Росгидромета привели к «катастрофическим последствиям» 29 мая, в федеральной службе пообещали подготовить расширенный ответ надзорному ведомству

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Росгидромет не согласился с обвинениями Генпрокуратуры в неточных прогнозах, которые привели к «катастрофическим последствиям», об этом заявил РБК ​заместитель руководителя ведомства Игорь Шумаков.

«Прогноз был верный», — сказал он, подчеркнув, что в течение дня Росгидромет подготовит расширенный ответ Генпрокуратуре.

На момент публикации представитель Минприроды России не ответил на запрос РБК.

Ранее сегодня представитель генпрокуратуры Александр Куренной обвинил Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды, которые готовит Росгидромет, об этом написал «Коммерсантъ».

По словам Куренного, одной причин серьезных последствий московского урагана 29 мая, в котором погибли 16 человек и 200 пострадали, является неточный прогноз ФГБУ «Центральное УГМС», который предупреждал жителей столичного региона, что 29 и 30 мая порывы ветра при грозе составят превысить 17–22 м/с.

«Вследствие воздействия грозы, сильного дождя, града и ветра, достигавшего скорости 30 м/с, повреждено более 30 тыс. деревьев, свыше 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тыс. граждан — по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн руб.», — напомнил Куренной.

По этому поводу, пишет издание, Генпрокуратура порекомендовала министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому «усилить контроль» за Росгидрометом и заняться «повышением точности прогнозирования опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям».

Кроме того, надзорное ведомство обвинило Минприроды еще и в том, что министерство не принимало необходимых мер по совершенствованию наблюдательной сети, хотя об этом просили метеорологи.

«Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы», — рассказал газете представитель Минприроды, подчеркнув, что более комментировать «служебную переписку» не будет.

В начале июня, через несколько дней после разрушительного урагана в Москве, глава МЧС Владимир Пучков предложил «выработать алгоритм экономической ответственности» за неточные или несвоевременные прогнозы погоды.

Комментируя это предложение, заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что сотрудников подведомственной организации и так лишают премии за неточные прогнозы. «У них оправданность штормового предупреждения должна быть не ниже 93%. Если оправданность ниже, то их лишают каких-то бонусов. Поэтому люди заинтересованы, чтобы этот показатель повышать», — сказал Цыганков, отметив, что оправданность прогноза определяется сравнением его показателей с фактическими погодными показателями.

«Наши сотрудники знают и всегда переживают, если их прогнозы не оправдаются. Их могут лишить каких-то денег», — заключил Цыганков.