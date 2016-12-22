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Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана
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Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана
Общество, 05:23
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Reuters сообщил об утечке химического вещества в Техасе из-за урагана
В США из-за урагана «Харви» после прорыва трубопровода в Техасе произошла утечка химического вещества, передает Reuters. Местные аварийные службы уже объявили жителям близлежащих городов о предоставлении им временного убежища
Фото: Jerry Lara / Zuma / Global Look Press

На юго-востоке штата Техас, примерно в 40 км к востоку от города Хьюстон после обрушившегося на регион урагана «Харви» была зафиксирована утечка химического вещества. Об этом со ссылкой на местные аварийные службы сообщает Reuters.

Утечка, по данным агентства, произошла из-из разрыва трубопровода. В связи с этим управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис, как замечает агентство, выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов — Ла-Порт и Шоракрс — о предоставлении им временного убежища.​

Помимо этого, как уточняет местное издание Houston Public Media, утечка из-за повреждений после урагана также произошла на нефтехранилище емкостью 150 тыс. баррелей к востоку от Хьюстона. Сколько именно топлива вылилось, власти штата Техас не уточняют, однако поясняют, что нефтехранилище, на котором произошел инцидент принадлежало компании Kinder Morgan. Инцидент, по их данным, случился еще в субботу, 26 августа. Распространение разлившейся нефти, как пояснили изданию, было приостановлено благодаря защитной дамбе.

Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Еще одна подобная утечка, по информации администрации штата, случилась в Техасе на нефтехранилище компанией Karbuhn Oil Company. В этом случае нефть разлилась после того, как 27 августа в резервуар для хранения стекловолокна попала молния, и там начался пожар. По оценкам властей региона, в результате произошедшего произошла утечка порядка 5 баррелей нефти.

Кроме того, как сообщал 28 августа телеканал CNBC News, из-за «Харви» остаются закрытыми или сокращают активность основные техасские заводы. Так, из-за урагана закрылся завод Exxon Mobil Baytown мощностью 560 тыс. баррелей нефти в день, а его предприятие в Бомонте — снизило активность из-за «погодных воздействий». Также свой НПЗ Deer Park Refinery мощностью 340 тыс. баррелей в день 27 августа закрыла компания Royal Dutch Shell.

СМИ сообщили об увеличении жертв урагана «Харви» до десяти человек
Общество

В целом же из-за урагана «Харви», как пишет Reuters, в США в течение нескольких недель произошло «почти рекордное сокращение производства нефти». Аналитики, по данным агентства, ожидают, что это воздействие отразится на экономике всей страны, а также на международных энергетических рынках. В частности, цена на фьючерсы на бензин, как поясняет агентство, 28 августа выросла на 7% до самого высокого уровня за последние два года в начале торгов в Азии после того, как трейдеры оценили влияние шторма.

Ураган «Харви» обрушился на территорию США в конце августа. Его называют мощнейшим штормом за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200-208 км/ч. Ранее ущерб штату от урагана оценивался изданием Daily Mail в $40 млрд. При этом, по подсчетам экспертов Bloomberg, ущерб от вызванных тропическим штормом наводнений может обойтись властям в США в $30 млрд.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , утечка , Техас , ураган «Харви» , химическое вещество
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