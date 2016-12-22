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Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина
21:24
Ася Сотникова
Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
В результате урагана в Московской области погибло два человека — ребенок и пожилой мужчина. Еще двое детей получили травмы разной степени тяжести. Повалено более 300 деревьев, разрушены постройки

Два человека погибли в результате урагана в Подмосковье — жертвами 11 –летняя девочка и мужчина 57 лет, кроме того, пострадали еще два ребенка, об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

«11-летняя жительница поселка Кратово Раменского района получила травмы на улице Октябрьской в результате падения на нее дерева, поваленного сильным порывом ветра. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в сообщении ведомства. В деревне Путилково Красногорского района сильный порыв ветра сорвал лист металлического забора, который травмировал мужчину 57 лет. «От полученных травм он скончался на месте», — заявили в СК Подмосковья.

По информации ведомства, в результате урагана пострадали еще два человека. Мальчик 12 лет получил травму в Одинцово на Можайском шоссе, он был госпитализирован. Вторым пострадавшим оказался ребенок 8 лет из поселка Томилино Люберецкого района. Сейчас он находится под наблюдением врачей, совместимы ли его травмы с жизнь, пока не ясно, сообщают в СК.

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«Организовано проведение доследственных проверок по информации о гибели и травмировании 29 мая жителей Московской области поваленными в результате сильных порывов ветра деревьями в нескольких районах Московской области», — заявил представитель ведомства.

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Видео: РБК


По данным МЧС России, в результате урагана в Подмосковье было повалено как минимум 300 деревьев. На Первой Советской улице в Шаховском районе в результате урагана сорвало небольшой кусок крыши с родильного дома, никто не пострадал, рассказали в МЧС. Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске металлический лист, сорванный ветром, насмерть придавил человека, эти данные не подтверждены.

По данным «Росавтодора», поваленные сильным ветром деревья в Подмосковье стали причиной затрудения движения на трассах федерального значения.

Движение по Московскому большому кольцу от Минского до Волоколамского шоссе и Рублево-Успенскому шоссе было местами заблокировано, говорится в сообщении госагентства.

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По данным министерства транспорта Московской области, из-за урагана движение пригородных электропоездов на Ярославском, Киевском, Курском, Белорусском направлениях было затруднено. По Рижскому направлению электрички не ездят до сих пор. «Шесть компенсационных автобусов ГУП МО «Мострансавто» осуществляют перевозку пассажиров по Рижскому направлению от станции Тушино до Истры, четыре автобуса по Белорусскому направлению от станции Кунцево до Звенигорода. Информация о расписании размещена на остановочных пунктах», — заявили в пресс-службе ведомства.

Помимо транспортных проблем, ураган повредил один из храмов Подмосковья — сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве. Люди не пострадали, сообщает РИА Новости.

Сильный ветер также повредил пирамиду Александра Голода в Истринском районе Московской области. Эту 434-метровую постройку ветер разрушил почти до основания, об этом РБК рассказал создатель постройки Александр Голод. Сооружение было создано в 1999 году с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду — этот проект большинство российских ученых не признавало.

Ураган в Москве также стал причиной неполадок с электроснабжением в Московской области — около 17.00 мск без электричества остались 18,3 тыс. потребителей энергии, сообщили в Минэнерго. «Без электроснабжения остались бытовые потребители в 102 населенных пунктах Московской области (около 18 300 человек). Мощность — 42 МВт», — отмечается в сообщении Минэнерго. Позднее энергоснабжение в Подмосковье было восстановлено. Основные отключения затронули запад Подмосковья — Наро-Фоминский, Истринский и Можайский районы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с ураганом в своем Instagram. «Я прошу глав всех муниципалитетов, вместе с аварийно-спасательными службами, максимально оперативно проверить ситуацию на местах и также быстро принять меры, если ураган привел к сбоям работы служб в городах и поселках. Также прошу проконтролировать состояние жилья», — написал глава Подмосковья.

https://www.instagram.com/p/BUrkNTfFxwB/?taken-by=andreyvorobiev


Он также отметил, что в случае необходимости следует оказать помощь жителям.

Позднее в связи со случившимся МЧС России открыло горячую линию в Московском регионе и в Центральной России. «В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и шквалистого ветра на базе Центра экстренной психологической помощи открыт телефон горячей линии: 8 (800) 775-17-17», — заявили в МЧС, отметив, что по этому номеру специалисты окажут информационную и психологическую поддержку. 

Теги
Московская область, Подмосковье, ураган, сильный ветер
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