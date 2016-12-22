Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В результате урагана в Московской области погибло два человека — ребенок и пожилой мужчина. Еще двое детей получили травмы разной степени тяжести. Повалено более 300 деревьев, разрушены постройки

Два человека погибли в результате урагана в Подмосковье — жертвами 11 –летняя девочка и мужчина 57 лет, кроме того, пострадали еще два ребенка, об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.



«11-летняя жительница поселка Кратово Раменского района получила травмы на улице Октябрьской в результате падения на нее дерева, поваленного сильным порывом ветра. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в сообщении ведомства. В деревне Путилково Красногорского района сильный порыв ветра сорвал лист металлического забора, который травмировал мужчину 57 лет. «От полученных травм он скончался на месте», — заявили в СК Подмосковья.



По информации ведомства, в результате урагана пострадали еще два человека. Мальчик 12 лет получил травму в Одинцово на Можайском шоссе, он был госпитализирован. Вторым пострадавшим оказался ребенок 8 лет из поселка Томилино Люберецкого района. Сейчас он находится под наблюдением врачей, совместимы ли его травмы с жизнь, пока не ясно, сообщают в СК.



Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент



«Организовано проведение доследственных проверок по информации о гибели и травмировании 29 мая жителей Московской области поваленными в результате сильных порывов ветра деревьями в нескольких районах Московской области», — заявил представитель ведомства.

Ураган в Москве убил более 10 человек Видео: РБК

https://www.instagram.com/p/BUrkNTfFxwB/?taken-by=andreyvorobiev