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Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек
Общество, 18:43
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Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек
Департамент здравоохранения сообщил об 11 погибших от урагана в Москве. 50 человек обратились за помощью к медикам
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В результате урагана в Москве погибли 11 человек, об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

«В настоящий момент за медицинской помощью обратились более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом»​, — заявил представитель ведомства.

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По его словам, пострадавшие поступают в десять организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. «Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», — добавил он, отметив, что, скорее всего, данные о жертвах еще будут уточняться.

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Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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(Видео: Телеканал РБК)


Обстоятельства гибели людей пока не ясны, но большинство из них погибли в результате падения деревьев. «Около 15:50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — рассказал «Интерфаксу» источник с места событий.

По данным другого источника, также есть информация о еще одном погибшем в на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил он.

Еще одной жертвой урагана, передает «Интерфакс» стал мужчина, на которого также упало дерево. «По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник, отметив, что инцидент произошел также в юго-западной части города.

«РИА Новости», которое ссылается на источник, сообщает о другом погибшем на юго-западе города. «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — заявил источник.

По данным портала Life, еще одна женщина погибла в парке Горького, после того как на нее упало поваленное ветром дерево.

Синоптики предупреждают, что к вечеру в Москве может возобновиться сильный ветер с осадками. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, одна из метеостанций в столице зафиксировала скорость ветра 25 м/с.

При участии Егора Губернаторова

Автор: Ася Сотникова
Теги: Москва , ураган , жертвы урагана
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