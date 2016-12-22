Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек

В результате урагана в Москве погибли 11 человек, об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.
«В настоящий момент за медицинской помощью обратились более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом», — заявил представитель ведомства.
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент
По его словам, пострадавшие поступают в десять организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. «Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», — добавил он, отметив, что, скорее всего, данные о жертвах еще будут уточняться.
Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обстоятельства гибели людей пока не ясны, но большинство из них погибли в результате падения деревьев. «Около 15:50 на ВВЦ в районе павильона №36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — рассказал «Интерфаксу» источник с места событий.
По данным другого источника, также есть информация о еще одном погибшем в на юго-западе Москвы. «В районе площади Джавахарлала Неру дерево упало на человека. Он погиб», — сообщил он.
Еще одной жертвой урагана, передает «Интерфакс» стал мужчина, на которого также упало дерево. «По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник, отметив, что инцидент произошел также в юго-западной части города.
«РИА Новости», которое ссылается на источник, сообщает о другом погибшем на юго-западе города. «Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина», — заявил источник.
По данным портала Life, еще одна женщина погибла в парке Горького, после того как на нее упало поваленное ветром дерево.
Синоптики предупреждают, что к вечеру в Москве может возобновиться сильный ветер с осадками. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, одна из метеостанций в столице зафиксировала скорость ветра 25 м/с.
При участии Егора Губернаторова