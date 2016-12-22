Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате

Фото: Facebook

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин ознакомлен с ситуацией о задержании мальчика, читающего стихи на Новом Арбате. По словам Пескова, случившееся «не относится к президентской повестке дня»

Президент Владимир Путин в курсе задержания мальчика, читающего стихи в районе Арбата в пятницу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Во всех дайджестах сообщений эта информация содержится», — заявил Песков.



Он также отметил, что не может ответить на вопрос о реакции президента на задержание мальчика. «Это не столько вопрос, наверное, президентской повестки дня. Это вопрос работы правоохранительных органов», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что президент в курсе случившегося, однако отдельного доклада президенту по этой теме не было — он не требуется, заключил пресс-секретарь.



Накануне, 28 мая, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал ситуацию с задержанием мальчика, читавшего стихи в центре Москвы, «подготовленной провокацией». «Сто процентов подготовленная провокация, и журналисты рядом, и соседка, но нужно и правоохранителям вести себя грамотно», — написал он в Fаcebook, комментирую один из постов на эту тему.



До этого задержание мальчика, читавшего стихи, на Арбате, прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она призвала к «объективному и всестороннему изучению инцидента». «Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво», — заявила Кузнецова. По ее словам, «каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком — своим или чужим».



«В настоящее время наша задача — убедиться, что безопасности ребенка ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать», — заключила омбудсмен.



О задержании 10-летнего мальчика в центре Москвы, в районе Арбата, который декламировал стихи Уильяма Шекспира, стало известно поздно вечером в пятницу, 26 мая. Об этом в своем Facebook заявила журналист телеканала «Дождь» Люся Штейн. Видео с задержанием ребенка она сопроводила подписью о том, что полицейские «схватили читавшего стихи мальчика» и посадили в машину.



Как позже рассказал отец мальчика, ребенок не находился один: его мать была рядом, она сидела на скамейке и читала книгу, подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. В результате сотрудники полиции увезли ребенка в ОВД «Арбат» без родителей, а родителям сказали, что задержали его «за попрошайничество». При этом журналист Штейн в своем комментарии «Дождю» заявила, что во время задержания ребенка родителей рядом с ним не было — они приехали уже в ОВД.



На следующий день после случившегося Следственный комитет (СК) начал соответствующую проверку. По словам представителя СК, следователи изучают видеозапись с задержанием ребенка полицейскими. Следователи также отметили, что кроме прочего будут проверены действия женщины, которая находилась недалеко от ребенка в момент происшествия, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).