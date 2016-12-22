Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате 14:02 «Яндекс» рассказал об обысках в офисах компании на Украине 13:16 Дерипаска назвал ложью сообщение NYT о его просьбе об иммунитете в США 11:48 Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства 14:20 Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем 13:04 Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку 15:05 О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян 15:10 Глава Минкомсвязи оказался владельцем 14 доменов Иннополиса 09:00 WP узнала о планах Трампа перезапустить переговоры с Россией по Украине 11:01 Фигурант «дела 26 марта» отказался признать вину 12:48 Украина обвинила Россию в связях с ИГ на Ближнем Востоке 12:16 На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов 02:02 Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry 05:20
Лента новостей 15:27 МСК
О готовности голосовать за Путина заявило рекордное число россиян Политика, 15:10 Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку Общество, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,39 63,40 Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя Политика, 14:43 Советник президента ответил на сообщения об участии в капитале Айви Банка Финансы, 14:37 МИД пообещал «взаимный» ответ Эстонии на высылку дипломатов Политика, 14:37 Владимир Путин прибыл во Францию Политика, 14:31 Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования Общество, 14:23 Максакова рассказала о похищении водителя Вороненкова накануне убийства Политика, 14:20 Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве Политика, 14:12 Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате Общество, 14:02 В СБУ объяснили обыски в офисах «Яндекса» на Украине делом о госизмене Политика, 14:01 В СПЧ назвали эвакуацию машин без номеров незаконной Общество, 13:55 В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии Политика, 13:49 «ВИМ-Авиа» объяснила задержки рейсов из Москвы Общество, 13:48 СКР начал проверку из-за смерти петербуржца в отделении полиции Общество, 13:45 Citroen отозвал в России 30 тыс. моделей C4 и DS4 Технологии и медиа, 13:39 Евросоюз на год продлил санкции против Сирии Политика, 13:35 Против стоматолога в Петербурге завели дело за удаление 22 здоровых зубов Общество, 13:23 «Яндекс» рассказал об обысках в офисах компании на Украине Политика, 13:16 У экс-главы Марий Эл арестовали имущество на 1 млрд руб. Общество, 13:13 Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в понедельник Общество, 13:09 В Москве начал работу предвыборный штаб Навального Политика, 13:06 Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем Политика, 13:04 Кудрин назвал повышение пенсионного возраста условием роста пенсий на 30% Экономика, 12:58 МИД ответил на обвинения Черногории о вмешательстве в политику страны Политика, 12:57 Фигурант «дела 26 марта» отказался признать вину Общество, 12:48 Патриарх Кирилл сравнил законы о гей-браках с «фашистскими» Политика, 12:41
Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате
Материалы по теме МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком На мачеху задержанного в центре Москвы мальчика составили протокол МВД заявило о признании задержанного в Москве мальчика в попрошайничестве
14:02
Ася Сотникова, Полина Химшиашвили
Песков рассказал о докладе Путину про задержание мальчика на Арбате
Фото: Facebook
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин ознакомлен с ситуацией о задержании мальчика, читающего стихи на Новом Арбате. По словам Пескова, случившееся «не относится к президентской повестке дня»

Президент Владимир Путин в курсе задержания мальчика, читающего стихи в районе Арбата в пятницу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Во всех дайджестах сообщений эта информация содержится», — заявил Песков.

Он также отметил, что не может ответить на вопрос о реакции президента на задержание мальчика. «Это не столько вопрос, наверное, президентской повестки дня. Это вопрос работы правоохранительных органов», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что президент в курсе случившегося, однако отдельного доклада президенту по этой теме не было — он не требуется, заключил пресс-секретарь.

Накануне, 28 мая, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал ситуацию с задержанием мальчика, читавшего стихи в центре Москвы, «подготовленной провокацией». «Сто процентов подготовленная провокация, и журналисты рядом, и соседка, но нужно и правоохранителям вести себя грамотно», — написал он в Fаcebook, комментирую один из постов на эту тему.

До этого задержание мальчика, читавшего стихи, на Арбате, прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она призвала к «объективному и всестороннему изучению инцидента». «Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво», — заявила Кузнецова. По ее словам, «каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребенком — своим или чужим».

«В настоящее время наша задача — убедиться, что безопасности ребенка ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать», — заключила омбудсмен.

О задержании 10-летнего мальчика в центре Москвы, в районе Арбата, который декламировал стихи Уильяма Шекспира, стало известно поздно вечером в пятницу, 26 мая. Об этом в своем Facebook заявила журналист телеканала «Дождь» Люся Штейн. Видео с задержанием ребенка она сопроводила подписью о том, что полицейские «схватили читавшего стихи мальчика» и посадили в машину.

Как позже рассказал отец мальчика, ребенок не находился один: его мать была рядом, она сидела на скамейке и читала книгу, подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. В результате сотрудники полиции увезли ребенка в ОВД «Арбат» без родителей, а родителям сказали, что задержали его «за попрошайничество». При этом журналист Штейн в своем комментарии «Дождю» заявила, что во время задержания ребенка родителей рядом с ним не было — они приехали уже в ОВД.

На следующий день после случившегося Следственный комитет (СК) начал соответствующую проверку. По словам представителя СК, следователи изучают видеозапись с задержанием ребенка полицейскими. Следователи также отметили, что кроме прочего будут проверены действия женщины, которая находилась недалеко от ребенка в момент происшествия, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

Теги
Кремль, дети, Дмитрий Песков, мальчик на Арбате
Другие материалы РБК
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку