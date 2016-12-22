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Маргарита Алехина
Фигурант «дела 26 марта» отказался признать вину

Станислав Зимовец

Фото: Global Look Press
Подсудимый по делу о насилии над полицейским на антикоррупционной акции 26 марта Станислав Зимовец отказался признавать себя виновным. Зимовец бросил кирпич в омоновца, считает СКР

Участник антикоррупционной акции протеста 26 марта в центре Москвы Станислав Зимовец отказался признавать вину по делу о насилии в отношении представителя власти. Об этом он заявил в перерыве заседания в Тверском суде Москвы, который в понедельник, 29 мая, начал рассматривать по существу его уголовное дело, передает корреспондент РБК. Дело слушает судья Елена Ермакова.

Следствие пришло к выводу, что Зимовец совершил преступление по ч.1 ст.318 УК, рассказала на заседании прокурор Лариса Сергуняева. По версии обвинения, 26 марта днем Зимовец бросил в омоновца Котенева фрагмент кирпича, причинив ему тем самым физическую боль. «Я вообще не считаю себя виновным», — заявил обвиняемый.

32-летний Зимовец — ветеран боевых действий, он проходил службу в Чечне. Изначально он признал вину и пошел на сделку со следствием, однако позже отказался от своего решения. Перед началом процесса подсудимый пояснил, что не видел для себя никаких иных вариантов, поскольку думал, что брошенный им кирпич действительно попал в сотрудника полиции. Позднее Зимовец, по его словам, узнал, что якобы нанесенную им травму полицейский получил на тренировке. Признанию вины способствовала и обстановка в изоляторе временного содержания, пожаловался Зимовец: «Я был в бесчеловечных условиях. Мне не дали никому позвонить. Перевозили с места на место как скотину». «Я просто хотел уже от них избавиться» — так обвиняемый объяснил решение пойти на сделку со следствием.

На полицейских, которые во время акции массово задерживали людей с применением силы, нужно, по мнению Зимовца, возбудить дело об экстремизме: «Они возбуждали ненависть к другим сотрудникам, которые честно и добросовестно выполняли свою работу», — настаивал подсудимый в перерыве судебного заседания, беседуя с адвокатом Светланой Сидоркиной.

В ходе слушаний Зимовец и его защита настаивали, что дело должно слушаться в присутствии потерпевшего Котенева. «Я хочу, чтобы потерпевший точно показал то место, куда ему попал кирпич», — пояснил Зимовец, имея в виду, что у омоновца в действительности была травмирована ягодица. «А то низ спины, низ спины», — ухмыльнулся обвиняемый.

​Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в Москве и десятках городов России. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В столице по итогам мероприятия было задержано более тысячи человек. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

Через несколько дней после акции были задержаны четверо ее участников: кроме Зимовца это Юрий Кулий, Андрей Косых и Александр Шпаков. Пятый обвиняемый, Дмитрий Крепкин, был задержан и арестован в середине мая. Всем им вменяется насилие в отношении полицейских. Так, Косых, по версии следствия, ударил полицейского по голове у станции метро «Тверская», а затем ногой по голове еще одного сотрудника МВД неподалеку от Малой Дмитровки. Шпаков нанес несколько ударов кулаками в «область головы» сотруднику полиции, пытаясь открыть дверь в автобус, где находились задержанные. Кулий же отобрал у сотрудника правоохранительных органов резиновую палку и, схватив за плечо, потянул в толпу митингующих.

Двое из арестованных, Юрий Кулий и Александр Шпаков, признали вину и пошли на сделку со следствием. Они уже получили приговоры: Кулий — восемь месяцев колонии-поселения, Шпаков — полтора года общего режима.

Дело Зимовца — первое из дел по акции 26 марта, которое суд будет рассматривать без особого порядка, с исследованием доказательств. Накануне адвокат Сидоркина заявила, что администрация СИЗО-2, где Зимовец содержится под стражей, пыталась не пустить ее в учреждение и тем самым нарушила право обвиняемого на защиту. 

Теги
Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией, ГСУ СКР, акция протеста 26 марта
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