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Шойгу рассказала о работе над законом о деятельности психологов
08:04
Шойгу рассказала о работе над законом о деятельности психологов

Юлия Шойгу

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
В МЧС инициировали разработку законопроекта, который определит сферу ответственности профессиональных психологов. В документе будут прописаны требования к квалификации специалистов, а также сформулированы права их клиентов

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России кандидат психологических наук Юлия Шойгу рассказала в интервью газете «Известия», что в рамках межфакультетской рабочей группы в МГУ идет разработка законопроекта, который определит сферу ответственности психологов.

В документе будут сформулированы требования к квалификации и определены границы ответственности специалистов-психологов, а также прописаны права их клиентов.

По словам Шойгу, ​границы и сфера деятельности психологов до конца нигде не определены, поэтому на рынке психологической помощи распространены услуги сомнительного происхождения — экстрасенсорика, магия, парапсихология, которые никакого отношения к психологии не имеют.

«Очерчивание сферы деятельности психолога, а значит и его возможностей, очень важно. Чтобы человек понимал, чего он может ждать от специалиста-психолога и чего нет, какие предложения психолога должны насторожить», — считает Юлия Шойгу.

По ее словам, второй важной задачей, которую должен решить новый законопроект, станет определение прав и обязанностей клиента, обращающегося за психологической помощью. «Сейчас единственная защита клиента — профессиональная ответственность специалиста. Нет ограничивающих факторов по использованию методов помощи, нет ограничений по нераспространению информации о клиенте», — указывает Шойгу.

Кроме того, законопроект закрепит определенные требования к квалификации психологов, например образование не ниже высшего «Нельзя работать психологом, окончив двухмесячные курсы», — считает Шойгу. Вопрос о сертификации профессиональных психологов также необходимо решать, считает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России. По ее словам, сертификация нужна для того, чтобы позволить профессиональному сообществу принимать в свои ряды новых специалистов.

Основные положения документа будут готовы к осени, а обсуждение проекта с участием профессионального сообщества планируется в октябре, во время съезда Российского психологического общества. После этого законопроект получит оценку экспертов из Минздрава.​ 

Теги
МЧС, законопроект, психологи, Юлия Шойгу
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