СК завершил расследование в отношении бывшего военного коменданта Чечни

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Следственный комитет России завершил расследование в отношении бывшего военного коменданта Чечни Леонида Кривоноса, который обвиняется в получении взяток от военнослужащих

Как сообщает газета «Коммерсантъ», фигурантами дела, расследование которого завершил СК, являются два офицера, служивших на Северном Кавказе. Это – бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России и бывший военный комендант Чечни Леонид Кривонос, бывший заместитель начальника штаба того же командования Андрей Головацкий, а также штабной капитан Вадим Зуев. Оба обвиняются в том, что взятки от военнослужащих, желающих продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы.

В уголовном деле фигурируют и другие статьи УК России. Так, например, следствие считает, что Кривонос и Головацкий обманули нескольких офицеров, заплативших им деньги. Причем взятки они брали не наличными, а получали их на свои банковские карты.

Все трое были задержаны в 2016 году, а само расследование началось годом ранее. При этом указывается, что фигуранты дела были участниками боевых действий. Так, например, Кривонос, по словам его адвоката, получил контузию во время покушения на покойного президента Чечни Ахмада Кадырова.

Защитник Кривоноса Евгений Беркович указывает, что его клиент не признает свою вину и считает дело сфабрикаованным. По его словам, речь идет о мести сотрудников УФСБ по ВВ России за отказ дать и взятки. При этом Беркович утверждает, что в отношении сотрудников контрразведки также идут проверки.

До службы в военной комендатуре Чечни Кривонос был военным комендантом Грозного.