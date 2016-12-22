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На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов
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На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов
Общество, 02:02
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На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов
В испанском курортном городе Марбелья автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате инцидента семь человек получили травмы различной степени тяжести
Фото: Susana Vera / Reuters

Как сообщает ABC News, в Марбелье на южном побережье Испании автомобиль Audi на высокой скорости выехал на пешеходную улицу, где врезался в людей, а затем попытался скрыться с места происшествия, но ударил другую машину.

В результате инцидента пострадали семь человек: трое пешеходов и четверо пассажиров одного из автомобилей. Среди госпитализированных — семимесячный ребенок.

По данным МВД Испании, виновник происшествия пытался уехать от полицейских, которые хотели остановить машину на шоссе. Уже после задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. Оба взяты под арест.

Как сообщает издание The Sun, виновным является гражданин Великобритании, имя которого не называется.

Полиция пока не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Испания , Марбелья
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