На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов

Как сообщает ABC News, в Марбелье на южном побережье Испании автомобиль Audi на высокой скорости выехал на пешеходную улицу, где врезался в людей, а затем попытался скрыться с места происшествия, но ударил другую машину.
В результате инцидента пострадали семь человек: трое пешеходов и четверо пассажиров одного из автомобилей. Среди госпитализированных — семимесячный ребенок.
По данным МВД Испании, виновник происшествия пытался уехать от полицейских, которые хотели остановить машину на шоссе. Уже после задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. Оба взяты под арест.
Как сообщает издание The Sun, виновным является гражданин Великобритании, имя которого не называется.
Полиция пока не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.