На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов

В испанском курортном городе Марбелья автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате инцидента семь человек получили травмы различной степени тяжести

Фото: Susana Vera / Reuters

Как сообщает ABC News, в Марбелье на южном побережье Испании автомобиль Audi на высокой скорости выехал на пешеходную улицу, где врезался в людей, а затем попытался скрыться с места происшествия, но ударил другую машину.

В результате инцидента пострадали семь человек: трое пешеходов и четверо пассажиров одного из автомобилей. Среди госпитализированных — семимесячный ребенок.

По данным МВД Испании, виновник происшествия пытался уехать от полицейских, которые хотели остановить машину на шоссе. Уже после задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. Оба взяты под арест.

Как сообщает издание The Sun, виновным является гражданин Великобритании, имя которого не называется.

Полиция пока не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.