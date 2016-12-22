Задержанный во время операции «Олигарх» оказался менеджером АФК «Система»

Гражданин России Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании по делу «русской мафии» 26 сентября по подозрению в отмывании денег и связях с преступными группировками, оказался действующим менеджером АФК «Система»

Арнольд Спиваковский. 2002 год (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании вместе с еще десятью гражданами России 26 сентября в рамках спецоперации «Олигарх», оказался действующим менеджером АФК «Система», сообщает «Дождь». Информацию о месте работы Спиваковского подтвердили РБК в пресс-службе компании.

Спиваковский, также известный как Арнольд Тамм, — бывший генеральный директор гостиницы «Космос» и экс-председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Гражданская гвардия Испании также называет его «одним из лидеров солнцевской ОПГ».

«Дождь» обратил внимание на письмо за подписью Арнольда Спиваковского, опубликованное на сайте благотворительной организации Российский детский фонд. В письме он поздравляет с днем рождения председателя фонда Альберта Лиханова и называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Документ датирован 17 сентября 2017 года.

В справочной службе АФК «Система» корреспонденту «Дождя» дали номер приемной Арнольда Спиваковского, пояснив, что его рабочее место расположено по адресу: ул. Спиридоновка, д. 20. На уточняющие вопросы в справочной не ответили. Согласно данным ЕГРЮЛ, по адресу: Спиридоновка, 20, находится ООО «АФК-Сервис» и ЧОП «АФК-Безопасность».

В пресс-службе АФК «Система» РБК сообщили, что ​​Спиваковский действительно является сотрудником группы — работает в подразделении холдинга Segezha Group, деревообрабатывающем предприятии Сокольский ДОК (входит в АФК «Система»). «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — добавили в пресс-службе.

Операция «Олигарх», успешно проведенная 26 сентября в испанском Михасе и трех других городах региона Коста-дель-Соль (Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе), была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорилось в сообщении Гражданской гвардии Испании.

Источник РБК в Следственном комитете сообщал, что ведомство ранее получало ряд запросов от испанской полиции по этому делу.



По данным правоохранительных органов Испании, члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания около €30 млн через футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas Олег Кузнецов также были задержаны.

На подготовку спецоперации по задержанию «русской мафии», согласно заявлению Гражданской гвардии, ушло около четырех лет.