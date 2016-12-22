Синоптики пообещали москвичам «пару снежинок» в ближайшие выходные

В конце недели в Москве может выпасть первый мокрый снег, заявил представитель Росгидромета Анатолий Цыганков. В ночь на 1 октября ожидается температуру около нуля, а в понедельник ночью — минус два градуса

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В ночь на воскресенье, 1 октября, в Москве могут выпасть первые «пара снежинок», сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Рассчитывать на сильный снег не надо. Сейчас давление выше нормы, мы ожидаем в ночь на воскресенье температуру около нуля, в понедельник ночью -2, во вторник до -2, в среду — до -1. Получается, четыре ночи будут заморозки», — сказал Цыганков.

Он добавил, что обычно заморозки начинаются уже 7 сентября.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве закончилось лето «в климатическом и в обывательском смысле». По его прогнозам, в ночь на 1 октября москвичей ждет отрицательная температура.

Первые заморозки в Подмосковье были зафиксированы в ночь на 23 сентября. В поселке Черусти на востоке области подморозило до минус 0,6 градуса.