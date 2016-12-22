«Кинопоиск» заявил о взломе профилей для накрутки рейтинга фильму «Крым»

Профили «десятков тысяч» пользователей сайта «Кинопоиск» были взломаны. В пресс-службе сервиса сообщили РБК, что взлом был использован для того, чтобы повлиять на «рейтинг ожидания» ленты Алексея Пиманова «Крым»

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Неизвестные взломали аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей «Кинопоиска», чтобы накрутить так называемый рейтинг ожидания фильма «Крым», сообщила РБК PR-директор сервиса Юлия Бабикова.

По ее словам, это выяснилось в результате проверки, проведенной после жалоб отдельных пользователей, которые обратили внимание на появление в своих профилях отметок, что они ожидают выхода фильма Алексея Пиманова, хотя на самом деле они их не ставили.

«Все нечестные отметки об ожидании выхода фильма «Крым» были заблокированы и теперь не отображаются в аккаунтах пользователей», — рассказала PR-директор «Кинопоиска».

По словам Бабиковой, было удалено более 50 тыс. некорректно проставленных отметок — их число снижено с 70 тыс. до 17 тыс., а сам рейтинг картины теперь составляет 21% (ранее — более 60%).

Сотрудники техподдержки сервиса также намерены оповестить пользователей, аккаунты которых были скомпрометированы, о необходимости сменить пароль на более сложный, а также не использовать одинаковые пароли для разных сервисов.

Рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» рассчитывается на основании отметок пользователей, которые могут указать, что ждут определенной премьеры. После выхода в прокат таким пользователям приходит уведомление об этом на сайте или в мобильном приложении. Также у пользователей появляется возможность купить билет на этот фильм.

Фильм Алексея Пиманова повествует о любви журналистки из Киева и жителя Севастополя, его события разворачиваются весной 2014 года.

Премьера «Крыма» состоялась 27 сентября в Государственном Кремлевском дворце. В Севастополе и Симферополе его показали в кинотеатрах чуть раньше, 25 сентября. 28 сентября фильм вышел в прокат.

Алексей Пиманов — журналист, телеведущий и продюсер, сооснователь телекомпании «Останкино», основным покупателем программ которого выступает «Первый канал». В 1996–2010 годах был гендиректором этой телекомпании.

Во время работы на телевидении вел программу «Человек и закон», также выступал ее продюсером. Продюсировал также циклы телепередач «Лубянка», «Кремль-9», «Ударная сила», «Экстренный вызов», «Тайны века», «Свидетели», «Приговор», «Документальный детектив», «Спецназы России» и др., а также спортивные программы («Футбольное обозрение», «Новости спорта» и др.).

С января 2011 по октябрь 2013 года был представителем Республики Тыва в Совете Федерации. Сложил полномочия досрочно, «в связи с переходом на другую работу» — стал президентом медиахолдинга Минобороны «Красная звезда».

Как ранее рассказывал сам Пиманов «РИА Новости», идея снять фильм принадлежит министру обороны Сергею Шойгу, съемки шли также при поддержке Минобороны — в них была задействована настоящая военная техника. Кроме того, «Крым» снимался при поддержке Министерства культуры, Российского военно-исторического общества (РВИО) и Фонда кино.

Бюджет фильма, по данным сайта ivi.ru, составил $6,9 млн — больше 400 млн руб.