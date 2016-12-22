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Медведев выделил 98 млн руб. на «спасение» пассажиров «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 17:36
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Медведев выделил 98 млн руб. на «спасение» пассажиров «ВИМ-Авиа»
Выделенные из резервного фонда правительства деньги пойдут на оплату топлива для «ВИМ-Авиа» и обслуживание ее самолетов, вывозящих находящихся за границей туристов
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить 98 млн руб. на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов.

Согласно документу, деньги выделены из резервного фонда правительства и могут быть потрачены также на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа».

«Наша основная задача на данный момент — обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы», — пояснил курирующий в правительстве транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович.

Накануне, 27 сентября, президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на недоработки Дворковича в ситуации с «ВИМ-Авиа».

«Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин.

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Объявив неполное служебное соответствие главе Минтранса Максиму Соколову, президент поручил быстро и эффективно решить возникшие из-за краха «ВИМ-Авиа» проблемы.

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В тот же день глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что на иностранных курортах, в первую очередь в Греции и Турции, находятся 38 тыс. российских туристов, которые должны были вернуться в страну рейсами «ВИМ-Авиа», а несколько лайнеров компании арестованы за долги в аэропортах Турции и Бельгии.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» за топливо и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов составляет порядка 1,3 млрд руб.

«Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Медведев , «ВИМ-Авиа»
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