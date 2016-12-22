Медведев выделил 98 млн руб. на «спасение» пассажиров «ВИМ-Авиа»

Выделенные из резервного фонда правительства деньги пойдут на оплату топлива для «ВИМ-Авиа» и обслуживание ее самолетов, вывозящих находящихся за границей туристов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить 98 млн руб. на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов.

Согласно документу, деньги выделены из резервного фонда правительства и могут быть потрачены также на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа».

«Наша основная задача на данный момент — обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы», — пояснил курирующий в правительстве транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович.

Накануне, 27 сентября, президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на недоработки Дворковича в ситуации с «ВИМ-Авиа».

«Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин.

Объявив неполное служебное соответствие главе Минтранса Максиму Соколову, президент поручил быстро и эффективно решить возникшие из-за краха «ВИМ-Авиа» проблемы.

В тот же день глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что на иностранных курортах, в первую очередь в Греции и Турции, находятся 38 тыс. российских туристов, которые должны были вернуться в страну рейсами «ВИМ-Авиа», а несколько лайнеров компании арестованы за долги в аэропортах Турции и Бельгии.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» за топливо и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов составляет порядка 1,3 млрд руб.

«Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.