В Black Star прокомментировали удаление клипа Егора Крида с YouTube

Представители музыкального лейбла Black Star отреагировали на блокировку видеохостингом YouTube клипа их артиста Егора Крида «Папина дочка». В Black Star РБК ​заявили, что факт нарушения авторских прав со стороны лейбла не соответствует действительности.



«Такое нарушение может быть установлено только на основании вступившего в силу решения суда, которого в отношении нашей компании нет и не было за всю историю ее деятельности», — сообщил РБК собеседник в Black Star. Он также добавил, что ситуация рассматривается лейблом как попытка дискредитировать «бренд Black Star». В компании отметили, что появившаяся в СМИ информация о претензии в нарушении авторских прав может стать поводом для судебной защиты компании.

27 сентября телеканал «Дождь» обратил внимание на то, что YouTube заблокировал клип Егора Крида «Папина дочка». При попытке воспроизвести клип появляется сообщение о том, что видео недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Алексея Вдовченко.

Представитель Вдовченко Александр Хатюшин, комментируя РБК обстоятельства блокировки клипа Егора Крида, сказал, что видеоролик был заблокирован в связи с нарушением авторского права. «Это [песня Егора Крида] называется переработка. Black Star заявлял нам, что они использовали сэмпл [из трека Вдовченко — РБК], но у них нет договора на переработку, и, если включить два трека вместе — не будет никакой разницы, в них все одинаковое», — сказал он.

«К обращению в YouTube мы приложили песни, документы, и клип Егора Крида был заблокирован. Мы также начали процесс блокировки [клипа] с «Вконтакте», но нам там заявили, что Black Star предоставили какие-то документы», — сообщил он.

25 сентября битмейкер Александр Вдовченко подал исковое заявление (есть у РБК) о нарушении авторских прав лейблом Black Star в Басманный суд Москвы. В иске он указал, что в клипе исполнителя Егора Крида «Папина дочка», выложенном на YouTube канале Black Star 1 сентября, используется его произведение Remembering Kate, которое битмейкер опубликовал в сервисе Soundclick в 2013 году. Вдовченко через суд попросил взыскать с Black Star 4 млн руб., изъять из публичного доступа клип «Папина дочка» Егора Крида, а также «оказать содействие в привлечении к уголовной ответственности руководство ответчика».

В беседе с РБК Александр Хатюшин заявил о намерении подать еще один иск к Black Star. «Все зависит от ответа Black Star, сейчас они нас игнорируют. Мы нашли в общей сложности пять нарушений у артистов Black Star, в том числе воровство текста, и намерены подать коллективный иск», — пояснил Хатюшин.

6 сентября Егор Крид стал лицом рекламной компании по продвижению карты Сбербанка «Молодежная карта MasterCard».