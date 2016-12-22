Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,48 57,97 EUR Нал. 68,84 68,20 USD Бирж. 58,14 -0,05 EUR Бирж. 68,42 +0,05 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4191,98 -7,90 ММВБ 2080,16 -0,05% РТС 1127,12 +0,02% Brent 58,41 +1,32% DJIA 22340,71 +0,25% Nasdaq 6453,26 +1,15% FTSE 7314,83 +0,02%
Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск
Лента новостей
Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми 13:31, Общество В Сочи произошло землетрясение 13:17, Политика Сын президента США без охраны охотился на лосей в Канаде 13:12, Общество Швеция заявила об отсутствии оснований блокировать «Северный поток-2» 13:06, Политика Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам 12:56, Общество АЛРОСА подарила Гохрану алмаз «Иван Тургенев» 12:41, Общество Названы города с худшими дорогами в России 12:38, Общество Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск 12:35, Общество В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ 12:26, Общество Реформа стартовала: как изменится система теплоснабжения в России 12:13, Партнерский материал Эйяфьядлайекудль по курсу. Тест-драйв Nissan Qashqai и X-Trail 12:08, Авто Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве 12:05, Бизнес Техно-дайджест: умная куртка Google и Levi's и смартфон Билла Гейтса 12:00, Стиль Всемирный банк рассказал о глобальном кризисе школьного образования 11:58, Общество На закрытой Керченской переправе скопилось около 2,5 тыс. автомобилей 11:52, Общество Борис Титов прокомментировал арест топ-менеджера En+ Group 11:41, Общество Тиньков разбогател на $400 млн с момента начала конфликта с Nemagia 11:38, Бизнес Военная прокуратура опровергла информацию о диверсантах под Винницей 11:35, Общество Гендиректора и бухгалтера «ВИМ-Авиа» задержали следователи 11:34, Бизнес Фонд совладельца «Инвитро» вложился в итальянский медицинский стартап 11:20, Бизнес Ущерб от взрывов на Украине оценен в «страшенные сотни миллиардов гривен» 11:12, Общество Искусство собирать: что такое современный аукционный дом 11:02, РБК и Phillips Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос 10:49, Бизнес «Ливерпуль» обратился в УЕФА с жалобой на «Спартак» 10:48, Спорт РСТ заявил об отсутствии самолетов для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа» 10:44, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 10:31, РБК и Mitsubishi Electric
Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск
Новый допинговый скандал, 12:35
0
Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и покинувший Россию в 2015 году, заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест информатора WADA Григория Родченкова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, суд принял решение о заочном аресте Родченкова 21 сентября.

Родченков обвиняется по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), отметила пресс-секретарь.

«Санкция дана на то, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента задержания», — пояснила она. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск, заключила Царева.

До этого решением суда был арестован земельный участок в Солнечногорском районе Московской области, принадлежащий дочери Родченкова.

На прошлой неделе в колонке для газеты The New York Times Родченков заявил, что получил сообщение о готовящейся инсценировке его самоубийства. «Я не планировал уезжать из России и бросать свою семью, но мне пришлось пойти на это. За два дня до того, как я сбежал, один из знакомых в правительстве предупредил меня, что в России планируется мое «самоубийство». Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду. И даже если я умру, то по крайней мере расскажу всему миру правду», — рассказал Родченков.

Он напомнил о смерти бывшего главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никиты Камаева, который ушел из жизни после того, как Кремль узнал о том, что он пишет книгу, посвященную допинговой программе. «Он был здоровым человеком в расцвете сил, и вдруг — «сердечный приступ», который привел к летальному исходу. Довольно распространенный в России способ устранения врагов», — отметил Родченков.

Экс-глава исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев умерли в феврале 2016 года. Юрий Ганус, который руководит РУСАДА в настоящее время, заявил, что сомневается в том, что его предшественники на посту главы агентства умерли естественной смертью. «Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве. Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни», — сказал Ганус. Он был утвержден на посту главы агентства 31 августа.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из России в 2015 году, после того как возглавляющий специальную комиссию WADA Ричард Маклерен опубликовал доклад о допинге в российском спорте.

В отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело в июне 2016 года по признакам злоупотребления полномочиями — ч.1 ст. 201 УК РФ. По версии следствия, Родченков в декабре 2014 года получил от WADA письмо, в котором содержалась просьба в связи с расследованием заморозить и хранить пробы, собранные с 10 октября того же года. Однако он поручил утилизировать пробы, стремясь «скрыть недостатки и нарушения в своей деятельности» и «сохранить руководящую должность».

В мае 2016 года NYT опубликовало материал, где со ссылкой на слова Родченкова говорилось о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов, употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи. Список с именами этих спортсменов он за две недели до Олимпиады получил по электронной почте от представителя Минспорта. В письме говорилось, что в случае победы кого-то из списка Родченкову было необходимо заменить образцы мочи спортсмена, представленной для допинг-пробы.

В списке олимпийцев, который Родченкову прислало Минспорта, были бобслеист, обладатель двух золотых медалей Александр Зубков, завоевавший золото и серебро лыжник Александр Легков и обладатель золота, скелетонист Александр Третьяков. Также запрещенные допинговые вещества употребляли все члены женской команды по хоккею.

Президент Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что Родченков сам был причастен к «криминальному бизнесу» и «постоянно эту дрянь таскал» (о допинге), «заставлял людей их брать и применять».

Авторы: Ася Сотникова, Егор Губернаторов.
Теги: арест , WADA , Григорий Родченков
Главное
Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве Бизнес
Материалы по теме
WADA решило «очистить» 95 российских спортсменов из доклада Макларена Общество
Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге Общество
WADA назвало условия для реабилитации РУСАДА Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку