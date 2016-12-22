Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и покинувший Россию в 2015 году, заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест информатора WADA Григория Родченкова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, суд принял решение о заочном аресте Родченкова 21 сентября.

Родченков обвиняется по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), отметила пресс-секретарь.

«Санкция дана на то, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента задержания», — пояснила она. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск, заключила Царева.

До этого решением суда был арестован земельный участок в Солнечногорском районе Московской области, принадлежащий дочери Родченкова.

На прошлой неделе в колонке для газеты The New York Times Родченков заявил, что получил сообщение о готовящейся инсценировке его самоубийства. «Я не планировал уезжать из России и бросать свою семью, но мне пришлось пойти на это. За два дня до того, как я сбежал, один из знакомых в правительстве предупредил меня, что в России планируется мое «самоубийство». Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду. И даже если я умру, то по крайней мере расскажу всему миру правду», — рассказал Родченков.



Он напомнил о смерти бывшего главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никиты Камаева, который ушел из жизни после того, как Кремль узнал о том, что он пишет книгу, посвященную допинговой программе. «Он был здоровым человеком в расцвете сил, и вдруг — «сердечный приступ», который привел к летальному исходу. Довольно распространенный в России способ устранения врагов», — отметил Родченков.

Экс-глава исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев умерли в феврале 2016 года. Юрий Ганус, который руководит РУСАДА в настоящее время, заявил, что сомневается в том, что его предшественники на посту главы агентства умерли естественной смертью. «Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве. Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни», — сказал Ганус. Он был утвержден на посту главы агентства 31 августа.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал из России в 2015 году, после того как возглавляющий специальную комиссию WADA Ричард Маклерен опубликовал доклад о допинге в российском спорте.

В отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело в июне 2016 года по признакам злоупотребления полномочиями — ч.1 ст. 201 УК РФ. По версии следствия, Родченков в декабре 2014 года получил от WADA письмо, в котором содержалась просьба в связи с расследованием заморозить и хранить пробы, собранные с 10 октября того же года. Однако он поручил утилизировать пробы, стремясь «скрыть недостатки и нарушения в своей деятельности» и «сохранить руководящую должность».

В мае 2016 года NYT опубликовало материал, где со ссылкой на слова Родченкова говорилось о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов, употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи. Список с именами этих спортсменов он за две недели до Олимпиады получил по электронной почте от представителя Минспорта. В письме говорилось, что в случае победы кого-то из списка Родченкову было необходимо заменить образцы мочи спортсмена, представленной для допинг-пробы.

В списке олимпийцев, который Родченкову прислало Минспорта, были бобслеист, обладатель двух золотых медалей Александр Зубков, завоевавший золото и серебро лыжник Александр Легков и обладатель золота, скелетонист Александр Третьяков. Также запрещенные допинговые вещества употребляли все члены женской команды по хоккею.

Президент Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что Родченков сам был причастен к «криминальному бизнесу» и «постоянно эту дрянь таскал» (о допинге), «заставлял людей их брать и применять».