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В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
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В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
Общество, 06:40
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В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года в США. Он скончался в своем доме от естественных причин, заявили в созданной им компании Playboy Enterprises
Хью Хефнер (Фото: Jae C. Hong / AP)

Основатель американского журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в США. Об этом сообщает журнал в своем аккаунте в Twitter.

Представитель Playboy Enterprises уточнил, что основатель компании и журнала умер в среду, 27 сентября, от естественных причин в своем доме The Playboy Mansion в окружении близких ему людей.

«Мой отец жил исключительной и влиятельной жизнью как виртуоз средств массовой информации и культуры и человек, который стоял за некоторыми из самых значительных социальных и культурных движений современности в защите свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы. Он определил образ жизни и характер, который лег в основу бренда Playboy — одного из самых узнаваемых и устойчивых в истории», — заявил в разговоре с People сын Хью Хефнера Купер, креативный директор Playboy Enterprises.

Хью Хефнер родился в 1926 году в американском Чикаго. В 1944 году, после выпуска из школы, он пошел в армию и принимал участие в военных действиях в последние месяцы Второй мировой войны. После окончания службы он окончил психологический факультет в Университете Иллинойса. Журналистскую карьеру Хефнер начал с журнала Shaft, куда устроился редактором. Позже стал работать в рекламном отделе Esquire, а после увольнения оттуда начинает собирать деньги для создания собственного журнала. Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года. Его тираж составил 70 тыс. экземпляров, на обложку поместили портрет Мэрилин Монро​.

В том же году Хефнер запустил компанию Playboy Enterprises Inc. В журнале с момента его основания печатались, помимо журналистов, и известные писатели, например, Хантер С. Томпсон, Джон Апдайк, Ян Флеминг, Габриель Гарсиа Маркес, Джек Керуак и Курт Воннегут. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Playboy , Хью Хефнер
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