СК возбудил дело из-за проблем с переселением из ветхого жилья в Башкирии

СК по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении полномочий чиновниками в рамках программы переселения из аварийного жилья. В Фонде ЖКХ оценивают ущерб в 500 млн руб. На документах стояли подписи главы Башкирии и мэра Уфы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий чиновниками Уфы при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили РБК в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), который направил в СК заявление с просьбой признать его потерпевшим по данному уголовному делу.

В частности, фонд просит определить его процессуальный статус в деле и требует от правительства Башкирии вернуть около 500 млн руб., выделенных на реализацию в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Фондом было подано заявление в Следственный комитет по Республике Башкортостан о признании потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам превышения должностных полномочий должностными лицами администрации города Уфа, допущенного при исполнении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2012 года», — сказали РБК в пресс-службе фонда, не уточнив, на чем строится обвинение.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных домов включены более 46 тыс. объектов. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд руб.

Подготовкой документов для участия в программе переселения из аварийного жилья занимаются городские администрации, рассказали в Фонде ЖКХ. В частности, этим должен заниматься заместитель главы администрации по вопросам благоустройства и ЖКХ, а также замглавы администрации по вопросам строительства. Документы согласовывает глава администрации города. Затем их отправляют на согласование в правительство и администрацию региона, отметили в фонде. Пакет документов об участии в программе по переселению из аварийного жилья должны подписывать руководители правительства и глава региона, уточнили в фонде.

На документах, связанных с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, стояли подписи главы Башкирии Рустэма Хамитова, а также главы администрации Уфы Ирека Ялалова, рассказал РБК источник, близкий к руководству республики, и подтвердил собеседник в Следственном комитете.

В департаменте капитального строительства администрации Уфы РБК сообщили, что не знают об уголовном деле, связанном с расселением аварийного жилья. РБК ожидает ответа администрации Уфы на запрос об уголовном деле. РБК отправил запрос в следственное управление Следственного комитета по Башкирии.

В управлении пресс-службы и информации главы республики также сообщили, что не осведомлены об уголовном деле.

«Рекомендуем обратиться в компетентные органы», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК. Рустэм Хамитов отказался комментировать ситуацию. «Без комментариев», — сказал он РБК в кулуарах форума ШОС в Уфе.