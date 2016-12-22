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Получившего условный срок соучастника замминистра задержали в зале суда
Общество, 17:29
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Получившего условный срок соучастника замминистра задержали в зале суда
Суд в Петербурге приговорил к 4,5 года лишения свободы условно главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева. Его должны были освободить в зале суда, однако в здании появились сотрудники ФСБ, которые задержали его снова
Дмитрий Сергеев (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Сотрудники ФСБ задержали главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева сразу после того, как Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к условному лишению свободы по так называемому делу реставраторов, главным фигурантом которого является бывший замглавы Минкультуры Григорий Пирумов.

После приговора Сергеев должен был быть освобожден в зале суда, однако в здании, как сообщает «Фонтанка», внезапно появились сотрудники ФСБ, и Сергеев вновь был задержан — на этот раз по делу о хищении бюджетных средств в ходе реконструкции президентской резиденции в «Ново-Огарево». По данным «Фонтанки», Сергеева доставят в Москву, где он вновь будет арестован.

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 августа признал Сергеева виновным в хищении государственных средств, сообщает «Интерфакс». Однако благодаря признанию Сергеевым своей вины, возмещению причиненного государству вреда на сумму 13 млн руб. и заключению им сделки со следствием и рассмотрению дела в особом порядке приговор оказался мягким — Сергеев получил всего 4,5 года условно. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. руб.

Ранее схожий приговор был вынесен Дорогомиловским судом Москвы в отношении другого фигуранта «дела реставраторов» — бизнесмена Никиты Колесникова. Он был приговорен к штрафу 800 тыс. руб. и пяти годам условно.

Согласно обнародованным в суде данным, Сергеев дал следствию показания, изобличающие других фигурантов, главным из которых является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

По данным Генпрокуратуры, руководимая им группа в 2012–2016 годах похитила более 164 млн руб., выделенных на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области, башни «Кронпринц» в Калининграде, а также на строительство Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге.​

Кроме того, по делу проходят бывший директор управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо и глава дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев.

Компания «БалтСтрой» принадлежит петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко. С середины 2000-х годов она фактически стала монополистом на рынке реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Крупнейшие заказчики — Минкультуры и ФСО, крупнейшие объекты — Кремль, Константиновский дворец, храм Христа Спасителя, Эрмитаж, Морской собор в Кронштадте.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Григорий Пирумов , Дмитрий Сергеев , «БалтСтрой» , «дело реставраторов»
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