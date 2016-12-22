Суд признал законной стройку на Живописной улице

Хорошевский суд Москвы отказал природоохранной прокуратуре в иске против застройщика жилого комплекса на Живописной улице. Прокуратура обжалует это решение и уже направила иски в другие суды

Хорошевский суд Москвы не поддержал претензии прокуратуры к проекту строительства жилого комплекса «Дом Серебряный бор» на Живописной улице, который реализует структура группы «Кортрос» Виктора Вексельберга.

Связанный с группой застройщик ООО «Строитель» планирует построить 22-этажный жилой комплекс на берегу Москвы-реки на границе особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий».

Разрешение на проект Мосгосстройнадзор выдал 31 мая 2016 года. Жители района Хорошево-Мневники устраивали пикеты против строительства из-за возможного ущерба ​парку.

По итогам проверки Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы выявила нарушения в организации работ застройщика, в частности, по утверждению прокуроров, проезд на стройку был предусмотрен через территорию стадиона «Октябрь», а самосвалы проезжали по природоохранной зоне, участок которой был заасфальтирован под площадку для транспорта.

В итоге прокуратура подала в Хорошевский суд иск к ООО «Строитель» и к выдавшей временные разрешения на проезд «Мосприроде». Прокуроры требовали признать асфальтовую площадку самовольной постройкой, демонтировать ее и восстановить ландшафт.

Ответчики исковые требования не признали. Представитель застройщика заявил в суде, что прокуратура преследует цель запретить строительство жилого комплекса — и фактически прекратить хозяйственную деятельность компании.

В ООО «Строитель» утверждают, что разрешительная документация на 25-этажный жилой комплекс (включая подземный трехуровневый паркинг на 431 машино-место) оформлена законно. С правительством города в феврале 2016 года было подписано допсоглашение, предусматривающее изменение цели предоставления земельного участка с «эксплуатации нежилых зданий» на «строительство объектов капитального строительства». Публичные слушания в этом случае не обязательны, поскольку участок, где запланировано строительство, не входит в особо охранную зону, а проходит по ее краю, уверены в компании.

«Уже возводится восьмой этаж, продано 30% квартир — это около 150 жильцов, они что, пополнят ряды обманутых вкладчиков?» — заявил в суде представитель ООО «Строитель», оценив выплаты компании в бюджет Москвы в 370 млн руб. и не исключив, что в случае запрета работ инвестор поставить вопрос о возврате средств.

Суд поддержал позицию ответчика. Представитель прокуратуры заявил о готовности обжаловать решение Хорошевского суда и напомнил, что иск о признании разрешений на проезд строительной техники незаконными направлен и в Никулинский районный суд, а в Пресненский суд подано заявление об обязании застройщика получить заключение государственной экологической экспертизы.