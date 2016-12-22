Суд огласил приговор по делу о хищении 7,5 млрд руб. в московском банке

Суд приговорил семерых обвиняемых в хищении 7,5 млрд руб. в банке «Огни Москвы» на сроки от 3 до 7 лет. Председателя правления банка Дениса Морозова, который скончался после госпитализации из СИЗО, признали виновным посмертно

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Басманный суд Москвы приговорил фигурантов дела о хищении 7,5 млрд руб. из банка «Огни Москвы» к лишению свободы на сроки от трех до семи лет. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Бывшего председателя правления банка Дениса Морозова, который впал в кому и скончался после госпитализации из столичного СИЗО-4, суд признал виновным и освободил от наказания в связи со смертью — по нереабилитирующим основаниям.

Кроме Морозова под арестом до приговора содержался только бывший финансовый директор банка Александр Башмаков. Остальные шестеро обвиняемых, включая члена правления организации Аллу Вельмакину и еще нескольких управленцев банка, находились под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Они приехали в суд с вещами и были взяты под стражу сразу после приговора.

Фигурантам дела вменяли мошенничество и растрату в особо крупном размере; фабула обвинения в ходе судебного процесса не изменилась, рассказал РБК адвокат Герман Усков, представляющий интересы одного из осужденных. Банк «Огни Москвы» был лишен лицензии в мае 2014 года и вскоре признан банкротом. В 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов против руководителей банка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые массово фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами. Вкладчики продолжали получать проценты и недостоверные выписки о состоянии счетов, но в действительности их депозиты были пустыми. Следствие пришло к выводу, что деньги со счетов клиентов банкиры переводили подконтрольным фирмам. После отзыва лицензии вкладчики столкнулись с невозможностью получить страховые выплаты, поскольку в базах банка они уже не значились. Еще одной схемой хищений были фиктивные, заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям, считали в СКР.

Еще на стадии расследования материалы дела в отношении предполагаемого организатора хищений, экс-президента банка Марии Росляк, были выделены в отдельное производство. Обвиняемая полностью признала вину, и в феврале 2016 года суд в особом порядке приговорил ее к четырем годам колонии. Росляк отправится в колонию только через 14 лет: на момент вынесения приговора она была беременна, и суд позволил ей понести наказание только после того, как ее младший ребенок достигнет дееспособного возраста. В августе суд признал ее банкротом и постановил начать реализацию ее имущества. Росляк — дочь аудитора Счетной палаты, бывшего сенатора Совета Федерации и заместителя мэра Москвы по экономике Юрия Росляка.

Главным фигурантом дела после выделения материалов Росляк остался Морозов, который частично признал вину. В мае банкир скончался в столичной Боткинской больнице, выяснил РБК; это произошло через два месяца после его госпитализации из СИЗО-4, где он содержался под стражей. 19 февраля обвиняемого увезли из изолятора с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и так и не пришел в себя. Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, — болезнью Виллебранда-Диана. Подобным больным периодически требуется введение препаратов плазмы; за все время содержания в СИЗО Морозову ни разу не сделали переливание крови.

Кроме генетического заболевания у банкира были диагностированы гепатит и туберкулез. Одно из решений о продлении Морозову ареста свыше года Мосгорсуд вынес в сентябре 2016 года, пока обвиняемый восстанавливался в тюремной медсанчасти после кровоизлияния и полостной операции. Защита Морозова неоднократно писала обращения на имя следователя Ирины Зинеевой и начальников СИЗО с требованием провести его независимое медосвидетельствование. Однако медики оценивали состояние банкира как удовлетворительное и не видели необходимости в стороннем медицинском вмешательстве.