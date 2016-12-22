Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,87 58,30 EUR Нал. 70,16 69,50 USD Бирж. 58,45 -0,13 EUR Бирж. 69,68 -0,22 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1983,75 +0,23% РТС 1069,25 +0,83% Brent 52,55 +0,38% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия
Лента новостей
Ахметов и Порошенко оказались владельцами наибольшего числа компаний 14:42, Политика НАК сообщил о гибели силовика во время спецоперации в Хасавюрте 14:34, Общество ФСБ изъяла 27 кг метадона в Подмосковье 14:33, Общество Школа в Москве решила перенести линейку с 1 сентября из-за Курбан-байрама 14:30, Общество В Уфе взорвался припаркованный у торгового центра автомобиль 14:28, Общество «Газпром» обжаловал штраф в $6,6 млрд в Верховном суде Украины 14:23, Бизнес В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на полицейских 14:20, Общество Сбербанк арендует новый офис рядом с «Москва-Сити» 14:14, Бизнес Минэкономразвития увидело плюсы в снижении числа работающих россиян 14:13, Экономика Медведев поручил Васильевой проверить данные о зарплатах учителей 14:13, Общество Рособрнадзор лишил лицензии вузы в Иркутске и Курске 14:10, Общество В декларациях Порошенко не нашли признаков незаконного обогащения 14:07, Политика В Москве таксист Uber ранил ножом мужчину во время дорожного конфликта 14:03, Общество СКР возбудил дело из-за драки заключенных в краснотурьинской колонии 13:58, Общество Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия 13:54, Общество Samsung инвестирует $7 млрд в производство флеш-памяти в Китае 13:53, Технологии и медиа Марк Гоулстон — РБК: «Управленцы ненавидят слово «люди» 13:47, Свое дело Экс-главу ГУ МВД Москвы допросили по делу о заложниках в Ситибанке 13:39, Общество Суд наказал автора слухов о свадьбе Dr.Dre и вдовы президента Южной Кореи 13:33, Общество Новое сдерживание: как могут развиваться отношения между Россией и НАТО 13:24, Мнение Иностранные деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова 13:22, Общество Китай и Индия договорились развести войска на плато Доклам 13:20, Политика Дочь Каримова решила отказаться от поста посла Узбекистана в ЮНЕСКО 13:17, Политика Арт-директор «Хромой лошади» вышел из колонии 13:12, Политика Киевскому «Динамо» засчитают поражение за отказ сыграть в Мариуполе 13:10, Спорт В Индии начала работу первая в мире алмазная биржа 13:05, Экономика Компании Игоря Чайки займутся поставками шоколада и кваса в Китай 13:04, Бизнес
Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия
Общество, 13:54
0
Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия
Супруга Владимира Корьевкина, который обвиняется в фиктивном найме отца «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, скрылась от следствия за рубежом. Сам Захарченко-старший в СИЗО пытался незаконно переоформить имущество
Виктор Захарченко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Супруга бывшего президента банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, который в апреле был арестован по обвинению в растрате 4 млн, не явилась на следственные действия и, вероятно, скрылась за рубежом. Об этом рассказал на судебном заседании по продлению ареста фигурантам дела представитель СКР, передает корреспондент РБК.

Юлия Маркус проходит свидетельницей по делу своего мужа. «Она не явилась в следственный орган по вызову. О причинах неявки, в том числе уважительных, не уведомила. Мною были приняты меры, направленные на привод свидетеля Маркус. По месту ее возможного пребывания она отсутствовала. У следствия есть основания полагать, что это противодействие расследованию. По непроверенной информации, Юлия Александровна находится за пределами Российской Федерации», — рассказал следователь. По его мнению, это обстоятельство исключает всякую возможность применения к Корьевкину более мягкой меры пресечения, нежели арест.

«У Юлии Александровны еще с февраля, то есть до ареста моего доверителя, были забронированы билеты на отдых с ребенком, и следствие об этом знало. Не знаю, зачем было устраивать этот цирк с попыткой привода», — возразил адвокат банкира Вячеслав Лебедев. По его словам, скоро Маркус намерена вернуться в Россию.

Другой фигурант уголовного дела — Виктор Захарченко, который содержится в изоляторе «Лефортово», пытался скрыть от следствия свое имущество, заявил представитель СКР. «В материалах дела установлено, что Виктор Дмитриевич, находясь в условиях следственного изолятора, предпринимал попытки отчуждения имущества и через своих доверенных лиц пытался его переоформить», — уточнил следователь.

Виктор Захарченко был арестован в апреле этого года по обвинению в двух эпизодах пособничества в растрате. По версии следствия, он в течение полутора лет числился одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил в качестве зарплаты 4 млн руб., хотя реально там не работал. По тому же делу проходит бывший председатель правления банка Корьевкин, который, по версии СКР, фиктивно нанял Захарченко. А в конце августа Басманный суд заочно арестовал еще одного бывшего руководителя банка — Сергея Гриба, скрывшегося за рубежом.

Банк МИА признан потерпевшим по делу. В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб. В дальнейшем она была скорректирована — добавились пени и репутационный ущерб, так что в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб.

Сам Виктор Захарченко связывал свое преследование с громким уголовным делом своего сына, полковника главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. В сентябре 2016 года он стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию вывода 26 млрд руб. из Нота-банка; впоследствии ему вменили также два эпизода взятки. В автомобиле полковника и в квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; общая сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.

Виктор и Дмитрий Захарченко были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии — выводить средства за границу и обналичивать, писал «Коммерсантъ». Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них составляла €300 млн, писало агентство.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: мошенничество , ГУЭБиПК , Виктор Захарченко , Дмитрий Захарченко
Главное
Минэкономразвития увидело плюсы в снижении числа работающих россиян Экономика
Материалы по теме
Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко Общество
Банк МИА объяснил требования к отцу полковника Захарченко об оплате пиара Общество
Банк МИА подал иск на 12,5 млн руб. к отцу полковника Захарченко Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку