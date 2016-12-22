Супруга сообщника отца полковника Захарченко скрылась от следствия

Супруга Владимира Корьевкина, который обвиняется в фиктивном найме отца «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, скрылась от следствия за рубежом. Сам Захарченко-старший в СИЗО пытался незаконно переоформить имущество

Виктор Захарченко (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Супруга бывшего президента банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, который в апреле был арестован по обвинению в растрате 4 млн, не явилась на следственные действия и, вероятно, скрылась за рубежом. Об этом рассказал на судебном заседании по продлению ареста фигурантам дела представитель СКР, передает корреспондент РБК.

Юлия Маркус проходит свидетельницей по делу своего мужа. «Она не явилась в следственный орган по вызову. О причинах неявки, в том числе уважительных, не уведомила. Мною были приняты меры, направленные на привод свидетеля Маркус. По месту ее возможного пребывания она отсутствовала. У следствия есть основания полагать, что это противодействие расследованию. По непроверенной информации, Юлия Александровна находится за пределами Российской Федерации», — рассказал следователь. По его мнению, это обстоятельство исключает всякую возможность применения к Корьевкину более мягкой меры пресечения, нежели арест.

«У Юлии Александровны еще с февраля, то есть до ареста моего доверителя, были забронированы билеты на отдых с ребенком, и следствие об этом знало. Не знаю, зачем было устраивать этот цирк с попыткой привода», — возразил адвокат банкира Вячеслав Лебедев. По его словам, скоро Маркус намерена вернуться в Россию.

Другой фигурант уголовного дела — Виктор Захарченко, который содержится в изоляторе «Лефортово», пытался скрыть от следствия свое имущество, заявил представитель СКР. «В материалах дела установлено, что Виктор Дмитриевич, находясь в условиях следственного изолятора, предпринимал попытки отчуждения имущества и через своих доверенных лиц пытался его переоформить», — уточнил следователь.

Виктор Захарченко был арестован в апреле этого года по обвинению в двух эпизодах пособничества в растрате. По версии следствия, он в течение полутора лет числился одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил в качестве зарплаты 4 млн руб., хотя реально там не работал. По тому же делу проходит бывший председатель правления банка Корьевкин, который, по версии СКР, фиктивно нанял Захарченко. А в конце августа Басманный суд заочно арестовал еще одного бывшего руководителя банка — Сергея Гриба, скрывшегося за рубежом.

Банк МИА признан потерпевшим по делу. В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб. В дальнейшем она была скорректирована — добавились пени и репутационный ущерб, так что в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб.

Сам Виктор Захарченко связывал свое преследование с громким уголовным делом своего сына, полковника главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. В сентябре 2016 года он стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию вывода 26 млрд руб. из Нота-банка; впоследствии ему вменили также два эпизода взятки. В автомобиле полковника и в квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; общая сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.

Виктор и Дмитрий Захарченко были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензии — выводить средства за границу и обналичивать, писал «Коммерсантъ». Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них составляла €300 млн, писало агентство.