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Один человек погиб при пожаре в доме для престарелых в Красноярске
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Один человек погиб при пожаре в доме для престарелых в Красноярске
Общество, 08:33
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Один человек погиб при пожаре в доме для престарелых в Красноярске
В частном доме престарелых в Красноярске произошел пожар, жертвами которого стал один человек, еще двое пострадали. Из здания, окутанного дымом, эвакуировали 40 человек
Фото: Яна Токарева / «ВКонтакте»

Возгорание произошло в частном пансионате для престарелых в Красноярске, говорится в сообщении на сайте краевого МЧС. Это трехэтажное здание.

При пожаре погиб один человек, еще двое пострадали, заявил руководитель главного следственного управления СК по краю Игорь Напалов, передает «РИА Новости». «В настоящее время на месте работает следственная группа, изымается документация, опрашиваются руководители на предмет соблюдения законности», — пояснил он.

По данным на 11:28 (7:28 мск), в тушении участвовали 18 единиц техники и 55 человек, проводилась эвакуация. К 8:40 по мск в СК сообщили, что из издания эвакуировали 40 человек.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что «судьба трех человек остается неизвестной», и ведутся их поиски.

​По словам сотрудника пресс-службы Александра Якимова, «здание целиком находится в плотном дыму», передает «Интерфакс». Огонь распространился на площади 200 кв. м. ответил он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Красноярск , дом престарелых
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