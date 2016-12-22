СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького
Общество, 02:36
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СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького
В Сети появилась видеозапись с избиением петербургского блогера в Парке Горького. Ранее стало известно, что в смертельном избиении заподозрили сына актера из сериала «Интерны»
Обнародована видеозапись с камер наружного видеонаблюдения, на которой запечатлен момент смертельного избиения петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького в Москве. Запись опубликовал сайт газеты «Известия».
На кадрах видно, как два молодых человека в центре о чем-то спорят, находясь в непосредственной близости друг к другу. Затем один из них толкает другого, а после этого наносит два удара, после которых потерпевший падает на землю.
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