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При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек
16:58
Павел Казарновский
При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек
Фото: David Goldman / AP
При стрельбе, произошедшей в субботу ночью в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти. Подозреваемый задержан

Восемь человек погибли при стрельбе в округе Линкольн штата Миссисипи, передает Assocaited Press со ссылкой на представителя Бюро расследований штата Уоррена Стрейна.

Среди погибших — заместитель шерифа округа. Подозреваемый в причастности к убийству задержан, отмечает агентство.

По словам Стрейна, стрельба произошла в трех разных домах в субботу ночью. Так, нападение произошло на два дома в Брукхейвене и один дом в Буг Читто. Поселения находятся в 109 км от Джексона — столицы штата. Следователи собирают улики во всех трех местах нападения.

Представитель бюро уточнил, что подозреваемому пока что не предъявлено обвинение и было бы «преждевременно» обсуждать его мотивы. Также неизвестно, был ли подозреваемый знаком с убитыми. 

Теги
США, стрельба, Миссисипи
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