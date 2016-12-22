При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек

Восемь человек погибли при стрельбе в округе Линкольн штата Миссисипи, передает Assocaited Press со ссылкой на представителя Бюро расследований штата Уоррена Стрейна.
Среди погибших — заместитель шерифа округа. Подозреваемый в причастности к убийству задержан, отмечает агентство.
По словам Стрейна, стрельба произошла в трех разных домах в субботу ночью. Так, нападение произошло на два дома в Брукхейвене и один дом в Буг Читто. Поселения находятся в 109 км от Джексона — столицы штата. Следователи собирают улики во всех трех местах нападения.
Представитель бюро уточнил, что подозреваемому пока что не предъявлено обвинение и было бы «преждевременно» обсуждать его мотивы. Также неизвестно, был ли подозреваемый знаком с убитыми.