Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,78 56,43 EUR Нал. 63,74 63,13 USD Бирж. 56,50 -0,46 EUR Бирж. 63,15 -0,66 USD ЦБ. 56,76 +0,69 EUR ЦБ. 63,67 +0,66 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1934,25 -0,67% РТС 1073,04 -0,97% Brent 52,23 +1,75% DJIA 21080,28 -0,01% Nasdaq 6210,19 +0,08% FTSE 7547,63 +0,40%
Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника
Лента новостей
Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника 02:02, Общество СМИ узнали об отправке третьего авианосца США к берегам Северной Кореи 01:37, Политика AP узнало детали предложения США создать секретный канал связи с Россией 01:02, Политика Число жертв взрыва на нефтебазе в Ленинградской области возросло до трех 00:45, Общество «Барселона» выиграла единственный за год трофей 00:26, Спорт Макрон заявил о намерении вести «требовательный диалог» с Россией 00:18, Политика Глава British Airways назвал причину масштабного компьютерного сбоя 00:04, Общество В США скончался основатель группы The Allman Brothers Band Грегг Оллман 27 май. 23:58, Общество Полиция применила слезоточивый газ против протестующих на саммите G7 27 май. 23:32, Общество Во Франции вандалы осквернили могилу Шарля де Голля 27 май. 23:17, Общество Дональд Трамп завершил первую зарубежную поездку в статусе президента 27 май. 23:02, Политика Зюганова переизбрали председателем КПРФ 27 май. 22:11, Политика «Арсенал» установил рекорд по количеству побед в Кубке Англии 27 май. 21:41, Спорт В Австрии оползень заблокировал 17 человек в ущелье 27 май. 21:30, Общество Российский режиссер получил награду на кинофестивале в Каннах 27 май. 20:57, Общество ВВС Британии подняли истребители по тревоге из-за российских самолетов 27 май. 20:53, Политика Умерла старейшая актриса России 27 май. 20:31, Общество В Севастополе состоялся митинг против проекта генплана города 27 май. 20:12, Общество British Airways отменила все рейсы в аэропортах Хитроу и Гатвик 27 май. 20:06, Общество Китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля в Крым 27 май. 19:47, Финансы «Арсенал» — «Челси» 27 май. 19:30, Спорт Успех изгнанника: как Збигнев Бжезинский создавал облик современного мира 27 май. 19:23, Мнение Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами 27 май. 19:20, Технологии и медиа Театр в центре Лондона эвакуировали из-за угрозы взрыва 27 май. 19:16, Общество Слуцкий назвал «дребеденью» сообщения СМИ о связях Кушнера с Кисляком 27 май. 18:51, Политика Прокуратура заявила о трех погибших при крушении самолета в Подмосковье 27 май. 18:33, Общество Вопрос «связей с Россией» на встречах Трампа на саммите G7 не поднимался 27 май. 18:26, Политика Глава парламента Чечни ответил на обвинения в издевательствах над геями 27 май. 18:18, Политика
Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника
Теракт на концерте в Манчестере, 02:02
0
Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника
Полиция опубликовала фото Салмана Абеди — исполнителя теракта на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человек. Полицейские считают, что он мог собрать бомбу в квартире в центре города
Полицейские в Манчестере, Великобритания (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Полиция Великобритании опубликовала фотографию 22-летнего Салмана Абеди , которого считают исполнителем теракта в Манчестере. Сообщения правоохранительных органов и фото опубликовано в официальном Twitter манчестерской полиции.

На фото с камер наружного наблюдения видно, что молодой человек в очках был одет в джинсы и черную жилетку. На нем была серая кепка. Полиция Манчестера сообщила, что перед тем, как отправиться на «Манчестер-Арену», где и произошел теракт, Абеди был в своей квартире в центре города. Сотрудники правоохранительных органов считают, что там он мог собрать самодельное взрывное устройство.

«Нам нужны люди, которые бы предоставили нам любую информацию о его [Абеди] передвижениях с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию, до вечера понедельника [22 мая]», — говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что они уже проверяют 14 мест, которые мог посещать смертник, по подозрению в связях с ним задержаны 13 человек. В расследовании теракта принимают участие около 1000 человек из личного полицейского состава.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании Еще 9 фото
Фотогалерея

​Теракт на «Манчестер Арене» произошел поздно вечером 22 мая после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Террорист взорвал самодельное устройство в фойе здания. В результате погибли 22 человека, более 60 пострадали. Ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Абеди — выходец из Ливии, который последние несколько лет там и жил. Незадолго до теракта он вернулся в Великобританию. Исполнитель теракта находился в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и до совершения преступления.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Великобритания , теракт , «Манчестер Арена»
Главное
AP узнало детали предложения США создать секретный канал связи с Россией Политика
Главное
AP узнало детали предложения США создать секретный канал связи с Россией Политика
Лидеры G7 огласили свою позицию по антироссийским санкциям Политика
Российский режиссер получил награду на кинофестивале в Каннах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку