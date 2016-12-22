Полиция опубликовала фото устроившего теракт в Манчестере смертника

Полиция опубликовала фото Салмана Абеди — исполнителя теракта на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человек. Полицейские считают, что он мог собрать бомбу в квартире в центре города

Полицейские в Манчестере, Великобритания (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Полиция Великобритании опубликовала фотографию 22-летнего Салмана Абеди , которого считают исполнителем теракта в Манчестере. Сообщения правоохранительных органов и фото опубликовано в официальном Twitter манчестерской полиции.

На фото с камер наружного наблюдения видно, что молодой человек в очках был одет в джинсы и черную жилетку. На нем была серая кепка. Полиция Манчестера сообщила, что перед тем, как отправиться на «Манчестер-Арену», где и произошел теракт, Абеди был в своей квартире в центре города. Сотрудники правоохранительных органов считают, что там он мог собрать самодельное взрывное устройство.

«Нам нужны люди, которые бы предоставили нам любую информацию о его [Абеди] передвижениях с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию, до вечера понедельника [22 мая]», — говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что они уже проверяют 14 мест, которые мог посещать смертник, по подозрению в связях с ним задержаны 13 человек. В расследовании теракта принимают участие около 1000 человек из личного полицейского состава.

​Теракт на «Манчестер Арене» произошел поздно вечером 22 мая после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Террорист взорвал самодельное устройство в фойе здания. В результате погибли 22 человека, более 60 пострадали. Ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Абеди — выходец из Ливии, который последние несколько лет там и жил. Незадолго до теракта он вернулся в Великобританию. Исполнитель теракта находился в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и до совершения преступления.