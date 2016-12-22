Трамп рассказал об отказе от курения и алкоголя

Президент США Дональд Трамп рассказал о судьбе своего старшего брата Фреда, который страдал от алкоголизма, и о том, как это повлияло на его жизнь. Накануне в США было введено чрезвычайное положение из-за распространения опиатов

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп рассказал о том, как принял решение об отказе от курения и употребления алкоголя, передает CNN. Своей личной историей президент США поделился на фоне объявления в США чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с распространением опиоидов.

По словам Трампа, влияние на него оказал его старший брат Фред, который умер от алкоголизма в 1981 году в возрасте 43 лет.

​«У меня был брат Фред. Он был отличным парнем, самым красивым, человеком, который был намного лучше меня. Но у него была проблема, проблема с алкоголем», — рассказал Трамп.

По его словам, брат предостерегал его от того, чтобы употреблять спиртное, и именно его предостережения привели к тому, что Дональд Трамп отказался от алкоголя и табака. «Он говорил мне: «Не пей. Не пей!» Он был старше меня, я его уважал и слушал. Я научился этому от Фреда», — подчеркнул президент.

Он также рассказал, что его администрация запустит масштабную кампанию, которая должна помочь удержать молодое поколение от употребления наркотиков. Ключевое послание этого начинания будет в том, что наркотики приносят людям опустошение и разрушают их жизни. Это будет «на самом деле жесткая, масштабная и хорошая» кампания, пообещал Трамп.

Трамп еще во время своей избирательной кампании уделял большое внимание борьбе с наркоманией и алкоголизмом. CNN отмечает, что в одном из традиционно демократических штатов, Нью-Гэмпшире, акцент именно на этой стороне его политической программы привлек к республиканцу Трампу избирателей, традиционно голосующих за кандидатов от Демократической партии.

В этом штате, согласно официальной статистике, в 2015 году на 100 тыс. смертей 34,3 случая приходились на передозировку наркотиков. Это один из самых высоких показателей по США, больше только в штате Западная Вирджиния (41,5 на 100 тыс. случаев).

Накануне, 26 октября, Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения опиатов. Эта мера должна позволить направить на решение проблемы дополнительные средства Министерства здравоохранения США и поощрить штаты, где уже борются с проблемой наркотической зависимости, особенно в сельских районах.

По данным созданной Трампом комиссии по борьбе с «опиоидным кризисом», с 1999 по 2015 год в США от передозировки опиоидами погибли 560 тыс. человек. Значительную часть смертей вызвали рецептурные препараты, в частности перкосет (оксикодон) и оксиконтин.​