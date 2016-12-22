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Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО
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Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО
Общество, 17:03
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Обвиняемую в растрате ₽149 млн в компании Артема Чайки освободили из СИЗО
Суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-директора «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину. Ее обвиняют в растрате 149 млн руб. перед продажей компании сыну генпрокурора Артему Чайке. Краснихина пробыла в СИЗО четыре дня
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Тверской суд Москвы перевел под домашний арест ​бывшего гендиректора ООО «НК Бердяуш» Екатерину Краснихину, которая наряду с другими экс-руководителями компании обвиняется в растрате 146 млн руб. Такое решение принял судья Алексей Криворучко, передает корреспондент РБК.

Краснихину арестовали четыре дня назад — в понедельник, 23 октября. Решение о взятии ее под стражу приняла судья Мария Сизинцева.

О смягчении меры пресечения обвиняемой ходатайствовал следователь МВД Олег Сильченко — он сослался на обращения заместителя генпрокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Кроме того, следователь учел «социально-бытовые условия воспитания новорожденного ребенка» Краснихиной, зачитал судья Криворучко.

Уголовное дело в отношении Краснихиной было возбуждено в июне этого года по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме нее по делу проходит ряд бывших топ-менеджеров компании, а в сентябре подозреваемым стал и бывший владелец Сергей Вильшенко. Он находится в розыске. В 2012–2014 годах «НК Бердяуш» незаконно переводила средства на счета фирм, которые не оказывали никаких услуг, а деньги при этом расхищались, считает следствие. Краснихина работала гендиректором «НК Бердяуш» в 2010–2012 годах и в этот период контролировала все незаконные операции, говорится в материалах дела.

В настоящее время единственным владельцем «НК Бердяуш» (которая сейчас называется «ПНК-Урал») является предприниматель Артем Чайка, сын генпрокурора Юрия Чайки, следует из данных реестра юрлиц. Он приобрел компанию в 2014 году. После проверки там была обнаружена растрата, совершенная при прежнем владельце, и руководство компании по инициативе Чайки сообщило о преступлении в силовые структуры, поясняли ранее в «НК Бердяуш». Краснихина на заседании суда связывала преследование бывшего руководства компании с тем, что Чайка, по ее словам, не рассчитался с Вильшенко по сделке о ее покупке.

Краснихину отправили под домашний арест 5 сентября, на последних сроках беременности. 15 сентября она родила сына. Ужесточить меру пресечения следователь Сильченко решил после ее опоздания домой из перинатального центра, куда Краснихина 12 октября ездила с новорожденным ребенком. В своем ходатайстве 23 октября он отмечал, что опрошенные медики не помнят, чтобы Краснихина посещала больницу в тот день. В подлинности предоставленных суду защитой справок и чеков из перинатального центра следователь Сильченко усомнился.

Обвиняемая направляла обращение уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой (есть у РБК). На следующий день после ареста Краснихиной пресс-секретарь детского омбудсмена Ренат Абдеев сообщил РБК, что Кузнецова готова ходатайствовать о смягчении ей меры пресечения. «Если подтвердится, что при вынесении судом решения не были учтены обстоятельства, на которые ссылалась обвиняемая (непреднамеренное нарушение наложенных ограничений), Анна Кузнецова готова при повторном рассмотрении дела просить прокуратуру о смягчении позиции обвинения и избрании более мягкой меры пресечения, позволяющей матери воспитывать своего ребёнка», — сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: растрата , Артем Чайка
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