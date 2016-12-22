Бард Новиков потребовал через суд от «Первого канала» €1 млн

Бард Александр Новиков подал иск о защите чести и достоинства против «Первого канала». Музыкант просит взыскать с телеканала €1 млн, считая, что в программе «Пусть говорят» прозвучала клевета в его адрес

Александр Новиков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

О том, что иск подан в четверг, 26 октября, в Останкинский суд Москвы, Новиков сообщил в пятницу на своей странице в Facebook, сопроводив пост копией искового заявления. Претензии барда касаются выпуска программы «Пусть говорят», вышедшего в эфир 20 сентября.

«Содержание программы и поведение ее ведущего Дмитрия Борисова носят откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким», — считает Новиков.

Новиков является обвиняемым по делу о хищении средств у пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Программа была посвящена этой теме. Как следует из искового заявления, истцу, в частности, не понравилась вырванная из контекста и прозвучавшая в эфире его фраза: «Вы заблуждаетесь, что получите квартиры. Вы не получите их никогда».

Новиков пояснил, что данный выпуск программы «Пусть говорят» «носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу». В частности, истец просит суд обязать «Первый канал» выплатить ему компенсацию морального вреда в размере €1 млн и принести публичные извинения.

Шансонье сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с декабря 2010 года по декабрь 2012 года Новиков совместно с двумя другими обвиняемыми «путем злоупотребления доверием» похитил крупную сумму у пайщиков кооператива «Бухта Квинс» (предполагалось, что на их средства будет возведен коттеджный поселок в Екатеринбурге).



Следователи считают, что обвиняемые знали, что часть строительных работ на объекте уже была выполнена частной строительной компанией и денег на эти строительные работы больше не требуется. В результате часть суммы, поступившая от пайщиков, была перечислена нескольким юрлицам под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных. Потерпевшими по делу значатся 60 человек, которым причинен материальный ущерб на сумму более 50 млн руб. Сам бард называет свое уголовное преследование заказным и заявляет, что следователи не дают ему завершить строительство.

У Новикова уже была одна судимость. В 1985 году Свердловский суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за сбыт фальсификата. Бард был освобожден в 1990 году с испытательным сроком. Спустя два года Верховный суд отменил приговор за отсутствием состава преступления.

