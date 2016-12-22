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РАН собралась оставить у себя обещанную Жириновскому гостиницу
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РАН собралась оставить у себя обещанную Жириновскому гостиницу
Общество, 14:31
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РАН собралась оставить у себя обещанную Жириновскому гостиницу
Руководство РАН выступило за сохранение у академии гостиницы на Ленинском проспекте. Ранее Дмитрий Медведев поручил передать ее Институту мировых цивилизаций Владимира Жириновского. Сейчас в здании размещены магазины, кафе и офисы
Юрий Балега (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Российская академия наук (РАН) намерена сохранить право собственности на здание гостиницы, расположенной по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, рассказал РБК первый вице-президент академии Юрий Балега. 17 октября председатель правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить передачу гостиницы Институту мировых цивилизаций лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Эту информацию РБК подтвердили пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-служба РАН и пресс-служба Федерального агентства научных организаций.

До середины 1990-х гостиница РАН, построенная в 1968 году, использовалась академией для расселения ученых из регионов. «Она была нужна для того, чтобы наши ученые могли приезжать со всей страны в Москву, общаться с московскими коллегами и решать свои научные задачи. Эта гостиница была для нас как Мекка, куда мы все съезжались», — рассказал РБК Балега. В 1994 году РАН передала здание в аренду международному академическому агентству «Наука» и сейчас в нем находятся магазины, офисы и т.д., заметил он. «Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть гостиницу и использовать ее. Сможем ли мы это реализовать — другой вопрос. Для этого потребуются огромные деньги, потребуется искать новых арендаторов, которые пошли бы нам на уступки. Мы не можем требовать с наших ученых такие суммы, которые сейчас требуют гостиницы в Москве. Пока мы только начинаем решать этот вопрос», — заявил ученый.

Балега уточнил, что, если РАН займется передачей Жириновскому гостиницы, это займет немало времени. «На здании огромное количество обременений: там и квартиры, и магазины, и конторы, и офисы компаний всяких. И мы не можем ее сейчас просто взять и передать. На то, чтобы разобраться с этими авгиевыми конюшнями, уйдет немало времени. Кроме того, времени требует и сама передача чего-то из федеральной собственности в... Я даже не знаю, в какую форму собственности», — указал он.

Негосударственный Институт мировых цивилизаций Жириновского был основан в марте 1999 года. Помимо Жириновского его учредителем значится ЛДПР. Вуз располагается по адресу: 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1.

О том, что Жириновский попросил президента Владимира Путина предоставить своему институту новое помещение в центре Москвы, РБК писал в июле 2017 года. Центральный аппарат ЛДПР и институт ютятся в одном здании, им не хватает места, поэтому нужно новое здание, чтобы перевести туда учебное заведение, указывал политик.

Автор: Полина Звездина.
Теги: здание , Владимир Жириновский , Дмитрий Медведев , Российская академия наук
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