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Ректора Московского политеха уволили после скандала вокруг диссертации
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Ректора Московского политеха уволили после скандала вокруг диссертации
Общество, 13:29
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Ректора Московского политеха уволили после скандала вокруг диссертации
Приказ об увольнении Андрея Николаенко подписала глава Минобрнауки. Ранее сам ректор подал в отставку, объяснив решение тем, что развязанная против него информационная война наносит вред университету
Андрей Николаенко (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ об увольнении ректора Московского политехнического университета (Московский политех) Андрея Николаенко, сообщает ТАСС.

«Глава Минобрнауки подписала приказ о 9-дневном отпуске с последующим увольнением ректора Московского политехнического университета», — сообщил агентству глава департамента информационной политики ведомства Андрей Емельянов.

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По его словам, приказ был подписан министром 25 октября. В тот же день ТАСС сообщал, что Николаенко подал заявление об отставке по собственному желанию, объяснив свой поступок развязанной в отношении него информационной войной, которая «наносит вред университету».

Претензии к кандидатской диссертации Николаенко, которую он защитил в 2006 году, предъявляет сообщество «Диссернет», по выводам экспертов которого значительная часть работы была заимствована из диссертации, написанной ранее другим человеком. Позднее претензии в плагиате были предъявлены и к докторской диссертации Николаенко.

«Данная работа содержит многочисленные заимствования из других диссертаций, защищенных несколькими годами ранее, а также из открытых источников, таких как учебники и интервью. Заимствования занимают от нескольких абзацев до нескольких страниц подряд с небольшими изменениями», — отмечалось в сообщении «Диссернета».

Сам Николаенко в заявлении об отставке назвал обвинения «несостоятельными, а подчас и абсурдными», отметив, что его оппоненты «фактически используют известное сетевое сообщество в своих целях».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минобрнауки , Московский политехнический университет
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