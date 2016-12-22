В Подмосковье задержали устроивших разбойное нападение полицейских

Во время несения службы трое полицейских похитили у двух мужчин в Балашихе 30 тыс. руб. Двух правоохранителей удалось задержать, один объявлен в розыск. В жилище подозреваемых нашли оружие и наркотики

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Трое сотрудников подмосковной полиции совершили разбойное нападение с применением оружия на двух мужчин в Балашихе, сообщает главное следственное управление СК России по области. Против полицейских возбуждены дела по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Два полицейских задержаны, еще один объявлен в розыск. «Проведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых изъяты оружие и наркотические вещества», — отмечается в сообщении СК. В ближайшее время задержанных заключат под стражу.

Нападение произошло вечером 30 сентября вблизи улицы Дмитриева в микрорайоне Алексеевская. Как уточнила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские работали в патрульно-постовой службе, «во время несения службы [они] похитили у двоих мужчин 30 тыс. руб».

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — рассказала Петрова.