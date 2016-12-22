Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного за коррупцию

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов подал рапорт об отставке по собственному желанию. Об сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Представитель МВД объяснила, что рапорт Махонова был подан в соответствии с принципом персональной ответственности за проступки подчиненных.
Речь идет о начальнике НПО «Специальная техника и связь» Андрее Нечаеве, который был задержан 18 октября по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Предприятие заключило несколько госконтрактов на создание программ для информационной системы МВД более чем на 1,5 млрд руб, но не выполнило их в срок. Тем не менее все работы были оплачены в полной мере. Как сообщал «Коммерсантъ», Нечаева задержали на открытии ХХI Международной выставки «Интерполитех-2017» на ВДНХ. Судом он был арестован до 17 декабря.
По данным газеты, вопросы к Махонову появились еще на стадии оперативной разработки Нечаева. Именно Махонов курировал назначение главы НПО «Специальная техника и связь», а также подписанные с предприятием контракты. Махонов, как сообщает газета, 18 октября — в день задержания Нечаева — улетел из Москвы в командировку, где представил сотрудникам ГУ МВД по Кемеровской области их нового начальника. Рапорт он написал после того, как провел несколько встреч с высокопоставленными чиновниками.
Рапорт, скорее всего, будет удовлетворен. Но формальное освобождение замминистра произойдет, когда Махонов «по установленному порядку отгуляет все накопившиеся отпуска и возьмет больничный, чтобы поправить здоровье в ведомственных медучреждениях», а затем дождется указа Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, врио Махонова может стать статс-секретарь МВД Игорь Зубов.